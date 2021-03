– Fengsel var den letteste straffen for meg

Influenser og tidligere realitydeltaker Isabelle Eriksen (24) måtte sone i fengsel i 80 dager etter at hun ble dømt for to tilfeller av vold i 2019. Hun ble dømt for å ha kastet en flaske eller et glass mot en mann, og senere for å ha angrepet en taxisjåfør.

I årsskiftet 2019/2020 gjennomførte Eriksen dommen, og i denne perioden skrev Eriksen en privat dagbok. På nyåret ble det kjent at denne skulle utgis, og torsdag ble boka «Innsatt nummer 19/227» tilgjengelig for offentligheten.

Boka er skrevet av Eriksen selv, og handler om hennes side av saken, sine opplevelser fra fengselet og om skammen og selvhatet hun har følt på de siste årene. Og responsen har ikke latt vente på seg.

– Jeg forventet det verste og håpet på det beste, men det har vært så mange fine tilbakemeldinger. Jeg skriver om hva som skjedde, men også om traumatiske hendelser som har skjedd i livet mitt. Det er mye folk ikke har visst om, så det er deilig at folk endelig kan lese det, sier Eriksen til God morgen Norge.

Ble grovt mobbet

Allerede i 1. klasse startet nemlig mobbingen mot Eriksen.

– Det startet veldig tidlig. Fra 1. til 3. klasse på barneskolen var det fysisk mobbing. De dro meg i håret og kastet sand i ansiktet mitt. Jeg klarer fortsatt ikke å forstå at små barn kan være så slemme mot hverandre, forteller hun åpenhjertig.

24-åringen var svært sjenert som barn. Hun var alltid stille, og turte ikke å si noe høyt, i frykt for at de andre skulle le av henne. Når barna fikk gå sammen to og to, endte hun alltid opp med læreren.

– Jeg hadde aldri den ene bestevennen som var glad for å se meg. Så det har gjort at jeg har vært veldig sjenert og stille. Jeg er egentlig det nå også. Hvis jeg sitter på et vors der jeg ikke kjenner alle, blir jeg stille og er heller den som sitter å hører på.

Forteller at hun ble voldtatt

Eriksen slet med å finne sin plass – både som barn og tenåring. Da hun var 15 år, ble hun med en venninne på en fest. På denne tiden hadde ikke Eriksen hatt sex før, og visste heller ikke hvordan det foregikk.

– Det som skjedde var at jeg ble voldtatt. Jeg var 15 år da dette skjedde, og han var ganske mye eldre. Jeg fortalte det ikke til noen. Jeg var så usikker på hvem jeg skulle si det til og hva jeg skulle gjøre, sier hun og fortsetter:

– Det er mange som tror at man må bli slått ned, bundet fast og pult, for at det kan kalles for en voldtekt. Det trodde jeg også. Derfor er det viktig å snakke om dette.

I taushet lærte Eriksen å leve med hva som skjedde med henne som 15-åring.

– Jeg har tatt tak i det i ettertid og jobbet med det. Jeg føler jeg har kommet meg over det, men det har gjort at jeg er veldig stresset og redd. Men jeg klarer å la være å tenke på det.

Fengselet forandret henne

Da dommen falt, og det ble avgjort at 24-åringen måtte ta straffen sin i fengsel, raste verden til influenseren.

– Jeg gikk rett ned i kjelleren. Jeg hadde jo forventa det verste, men da jeg fikk det bekreftet, var det helt jævlig. Det var veldig tøft, og jeg tenkte jeg ikke ville leve lenger. Fengsel er veldig tabubelagt, så jeg var veldig redd før jeg skulle inn.

I FENGSELET: Isabelle fra besøksrommet i fengselet. Hun sonet til sammen 80 dager. Foto: Privat

Hun, som veldig mange andre, hadde fordommer mot både fengsel og de som sitter inne bak lås og slå. Det skulle ikke ta lang tid før disse fordommene ble motbevist.

– Jeg møtte finere mennesker inne i fengselet enn det jeg har gjort mange ganger på utsiden. Mange tror de er hardbarka kriminelle, men det er ikke sånn i det hele tatt. Dette er mennesker jeg kommer til å ha kontakt med hele livet, understreker hun.

10. desember 2019 er blitt en merkedag i Eriksen sitt liv. Hun ser ikke lenger på denne datoen som sin første dag i fengsel, men dagen hun begynte å bli kjent med seg selv.

– Jeg har alltid visst hvem jeg selv er, eller, jeg trodde jeg gjorde det. I løpet av min tid i fengselet ble jeg så godt kjent med meg selv og andre mennesker, som er helt fantastiske. Jeg har lært mye av å være der inne, og jeg har lært at det går an å gjøre feil og ta straffen for det, uten å hate seg selv for resten av livet, sier hun og forklarer:

– Ingen har hatet Isabelle Eriksen mer enn Isabelle Eriksen. Jeg har klart å tilgi meg selv, noe jeg har vært nødt til for å kunne klare å leve.

Takker foreldrene

Gjennom de siste årene har foreldrene til Eriksen stått støtt ved datterens side.

Foreldrene, som er skilt, kjørte datteren til fengselet den kalde desemberdagen i 2019, og hentet henne igjen etter endt soning. I tillegg tok moren tok over toppbloggerens plattformer mens hun satt inne.

– Deres støtte har betydd alt. Hadde jeg ikke hatt de i denne perioden, hadde jeg ikke levd nå. Jeg vet at jeg har gjort noe galt og jeg har tatt ansvar for det, men dette har vært tøft for meg. Dette har vart i flere år, og jeg har gruet meg og følt at jeg har hatt ti ekstra kilo på skuldrene. Så hadde det ikke det vært for de, hadde jeg gjort det jeg tenkte på mye i den perioden.

– Hva var verst, da? Det å sitte i fengsel eller alt som ble skrevet om deg i media og på sosiale medier?

– Det er nok litt annerledes for meg og andre offentlige personer som må i fengsel, fordi jeg følte jeg ble straffet allerede før jeg skulle bli straffet. I den første saken ble jeg først frifunnet, men da ble jeg straffet av folk i Norge, fordi de hadde så mange meninger og skrev så masse fælt. Den vanlige mannen i gata må ikke gå gjennom dette med kommentarfelt og media, sier hun og utdyper:

– Så fengsel var den letteste straffen for meg. Ikke det at det var lett å være der, for jeg skal aldri tilbake, men alt hatet ble mye for meg.

– Men du har også fått kritikk for at du har skrevet en bok om det å være i fengsel – for så å tjene penger på det. Forstår du kritikken?

– Ja, herregud! Men samtidig tenker jeg; skal det ikke være lov å gjøre feil og fortelle sin historie offentlig, fordi man kan tjene penger på det? Og hvis folk tror at du kan bli rik på å skrive bok i Norge, så tar folk feil. Jeg hadde lyst til å fortelle min historie, sier hun.