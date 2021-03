Ekspert: – Alle Stortingets eposter kan ha blitt hentet ut

Stortinget har blitt rammet av et dataangrep som er større og mer avansert enn da de ble angrepet sist.

Data har blitt hentet ut, men de vet ikke hvor mye eller hva.

– Dette IT-angrepet hadde potensial til å forstyrre Stortingets parlamentariske prosesser. Jeg vil derfor si at dette er et angrep på vårt demokrati, sa Tone W. Trøen onsdag ettermiddag.

Hackerne bak angrepet har utnyttet et sikkerhetshull i Microsoft sitt program Exchange, som har funksjoner som e-post, kalender, kontakter og oppgavelister.

Microsoft Exchange driver disse tjenestene i mange hundre tusen organisasjoner verden rundt, deriblant Stortinget.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen sier at dataangrepet er et angrep på vårt demokrati. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kan ha tatt alt

Norges nasjonalforsamling har blitt rammet av et såkalt «nulldags-sårbarhet», som er feil i et datasystem som det ennå ikke er laget en rettelse for.

Det betyr dermed at leverandøren av programvaren enda ikke har rukket å fjerne sårbarheten, slik systemene lett kan angripes, forklarer professor Audun Jøsang, som er leder for Forskningsgruppen for digital sikkerhet ved Universitetet i Oslo.

Han sier at sårbarheten til Microsoft Exchange potensielt kan den være svært alvorlig.

– Alle eposter, kalendere og adresselister i Stortinget kan ha blitt hentet ut gjennom denne sårbarheten, sier Jøsang.

Gullgruve

GULLGRUVE: Hackerne som oppdaget sikkerhetshullet, kan ha hatt tilgang på en gullgruve, sier professor Audun Jøsang. Foto: Ine Eriksen / UiO

Svært mange dataservere har hatt sårbarheten til Microsoft Exchange.

Jøsang tror at hackerne er blitt overveldet av den enorme mengden potensielle angrepsmål, og trolig har måttet lage seg en prioriteringsliste over hvem de ønsker å bruke tid på å angripe.

– Stortinget sto antagelig høyt på den lista, og ble derfor angrepet før sårbarheten ble fjernet, sier Jøsang:

– Hvis jeg var Kina eller Russland og kunne få tak i alle eposter som har blitt sendt de siste årene, er det en gullgruve, sier han.

Kunne ikke beskytte seg

Stortinget sier at de ikke kunne beskytte seg mot dataangrepet. Professor Jøsang sier at det er helt riktig.

I likhet med svært mange andre selskaper, kjøper Stortinget tjenester fra tredjepartsleverandører, som i dette tilfellet er Microsoft Exchange.

– Det er for mye å forvente at Stortinget skal beskytte seg mot sårbarheter i verktøy som de kjøper tjenester av. Stortinget har blitt rammet av en såkalt leveransekjede-sårbarhet, sier Jøsang.

Han sier at dette skjer fordi IT-infrastrukturen i verden er bygget på leveransekjeder ettersom det er svært få som bygger opp et IT-system selv. Det betyr at ett selskap kjøper tjenester av et annet selskap, og det andre selskapet kjøper tjenester av et annet selskap igjen.

– Det er en stor sikkerhetsutfordring i våre dager som man har vært klar over de siste årene, men det er vanskelig å ta tak i, sier han.

Jøsang sier at sikkerhetsmiljøene verden rundt jobber med å etablere en ny «beste praksis» for risikostyring som tar hensyn til leveransekjedesårbarheter. Dette forskes det på ved Universitetet i Oslo i flere prosjekter.

Noen kan ha sovet i timen

Gisle Hannemyr, som er lektor emeritus ved Universitetet i Oslo og ekspert på datasikkerhet, er derimot ikke like klar på at Stortinget ikke kunne beskyttet seg.

– Microsoft utga en retting av dette sikkerhetshullet i begynnelsen av måneden. Dersom ikke hullet ble tettet umiddelbart etter dette, har de som er ansvarlig for Stortingets IT-system sovet i timen, sier han til TV 2.

DATASIKKERHET: Gisle Hannemyr er lektor emeritus ved ved Universitetet i Oslo og ekspert på datasikkerhet. Foto: Privat

Microsoft advarte om sårbarhetene 2. mars, og sikkerhetsoppdateringer ble gjort tilgjengelig 3. mars.

– Dette er ganske alvorlig. E-post er veldig sensitivt og hackere kan få innsyn i konfidensielle opplysninger, sier datasikkerhetseksperten.

Han sier imidlertid at det er vanskelig å uttale seg om dette angrepet, da det fremdeles er under etterforskning og at mye er ukjent ennå.

– Er slike angrep noe som kan bli mer vanlig?

– Ja, jeg tror det er relativt vanlig at IT-systemer tilknyttet internett, lar seg angripe. Det betyr at man antakelig ikke kan forhindre de, men i stedet bør man ha retningslinjer for bruken av kommunikasjonskanaler, sier Hannemyr.

– Dramatisk

Torgeir Waterhouse, IT-ekspert og partner i rådgivningsselskapet Otte, sier at dataangrepet er alvorlig på mange plan.

Han sier at systemer alltid vil ha feil, og at det vil være mulig å utnytte dem.

– Her er det snakk om en stor feil i et system som er verdensomspennende og brukes av veldig mange, og så lenge ingen hadde en fiks på forhånd, var det selvfølgelig et stort potensiale for å misbruke det, sier Waterhouse til TV 2.

IT-eksperten sier at det ikke nødvendig er Stortinget i seg selv som har vært målet.

– Mange kan ha vært målet her. Det kan være at man har oppdaget denne feilen, og så tar de så mange de kan. Det kan være at de har gått etter de mest interessante, hentet mest mulig data også analysere etterpå. Her kan det være mange forklaringsmodeller bak, sier Waterhouse.

Advarte forrige uke

Avdelingsdirektør Bente Hoff i Nasjonalt cybersikkerhetssenter sier at Microsoft gikk ut for en uke siden og fortalte om sikkerhetshullet og med en kode for å lukke hullet.

Etter dette gikk Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ut og ba norske virksomheter om å oppdatere systemene, men også sjekke om sikkerhetshullet allerede var utnyttet.

– Det er viktig at virksomheter som bruker den samme programvaren oppdaterer den, men også får sjekket at det ikke er allerede utnyttet, vi er veldig opptatt av at alle virksomhetene tar det på alvor, sier Hoff til TV 2.

Hun sier at de stadig ser flere dataangrep. Hoff sier de vet at det finnes oppskrifter på internett om hvordan man utnytter dette sikkerhetshullet.