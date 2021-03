Dro på hyttetur til Sverige med helikopter - sa de var i Trysil

Ifølge Sarpsborg Arbeiderblad forklarte de tre mennene i 30-årene at de hadde vært på hyttetur i Trysil.

Det de imidlertid ikke var klar over var at politiet allerede var varslet av tollvesenet om at helikopteret kom inn over Norge.

Østfoldingene hadde altså ikke vært på hytta i Trysil, men i Sverige.

– Nei, det viste seg at de tre mennene hadde vært på hyttetur i Sverige. De er nå siktet for brudd på covid-19-bestemmelsen. Etter å ha besøkt Sverige skal som kjent folk i karantene, forklarer Kai Andersen, seksjonsleder etterforskning ved politistasjonen i Sarpsborg til avisen.

Så langt er det ikke fattet noen påtalemessig avgjørelse i saken.

Avisen skriver videre at piloten i tillegg er siktet for brudd på luftfartsloven og tollovforskriften.

Dette fordi det skulle vært sendt inn flightplan på forhånd, og fordi helikopteret ikke hadde lov til å lande i Rakkestad etter gjeldende forskrifter.

Etter utenlandsbesøk som dette er det kun Gardermoen og Torp som nå er lovlige ankomststeder. Dette fordi det der finnes teststasjoner for korona.