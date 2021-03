Mia Gundersen: – Hvem gidder å lyve om en voldtekt?

I et innlegg på sin Facebook-side forteller Mia Gundersen at hun er lei av å «lese artikler i media med degraderende ordlyd» og mener Dagbladet gjør nettopp dette i en nettsak om realitydeltaker og tidligere straffedømt, Isabelle Eriksen.

Saken Gundersen referer til har overskriften «Hevder hun ble voldtatt», og er skrevet i sammenheng med Eriksens utgivelse av boken «Innsatt nummer 19/227», som omhandler 24-åringens fengselsopphold.

Isabelle Eriksen er tidligere realitydeltaker, nå har hun gitt ut bok. Foto: Paradise Hotel

Eriksen ble dømt for to tilfeller av vold i 2019.

Gundersen mener overskriften skaper tvil om sannheten.

«...Jeg har selv opplevd altfor mange ganger å lese artikler i media med degraderende ordlyd når jeg har våget å være dønn ærlig om vonde livshendelser. Ord som angivelig, påstander og hevder er ord som sår tvil om sannhetsgestalten ved historien som blir fortalt», skriver Gundersen.

«Skam dere!!»

Når God kveld Norge tar kontakt med Gundersen, sier hun følgende om uttalelsen:

– Saken er litt uhåndgripelig da pressen bruker slike formuleringer i saker for å beskytte seg selv mot problemer i etterkant. Men i saken om Isabelle mener jeg det skaper tvil om hun snakker sant. Med hennes bakgrunn blir saken enda verre for det fremstår som hun har andre agendaer. Det reagerte jeg på. Jeg har sett det ved flere andre anledninger.

Avslutningsvis skriver Gundersen i Facebook-innlegget at hun mener pressen ordlegger seg bevisst.

«Det er hersketeknikk og brukes helt bevisst og er også selektivt brukt i pressens kyndige ordforråd. Hvem gidder å lyve om en voldtekt? De som våger å fortelle om vonde hendelser har en viktig stemme til den det treffer. Skam dere!!»

Kan ikke fastslå hva som har skjedd juridisk

Redaktør for kjendisdesken i Dagbladet, Jonas Jørstad, skriver følgende i en epost til God kveld Norge:

– Vi har stor respekt for Isabelle Eriksen og det hun forteller i biografien. Det viktigste er å understreke at overgrep er forkastelig, og at vi ikke har noen grunn til å trekke hennes alvorlige historie i tvil, skriver han og legger til:

– Samtidig er det krevende for alle medier å omtale en voldtekt når hendelsen ikke er anmeldt eller har vært i rettssystemet. Som avis kan Dagbladet ikke slå fast juridisk hva som har skjedd, og vi må derfor nøytralt referere til det som hennes påstand. Det er helt vanlig presseetisk praksis, avslutter Jørstad.