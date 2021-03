Stortinget utsatt for nytt dataangrep

Stortinget er igjen rammet av et IT-angrep. Angrepet knyttes til sårbarheter hos Microsoft Exchange, som flere virksomheter er rammet av.

Stortinget kjenner foreløpig ikke omfanget av angrepet, men opplyser at de vet at data har blitt hentet ut.

– Vi ble angrepet i høst, nå har vi blitt angrepet på nytt. Dette angrepet er større og mer avansert. Det hadde potensiale til å forstyrre parlamentariske prosesser, sa stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen, under en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Stortinget ble varslet av om «uregelmessigheter i systemene» 5. mars, for så å få bekreftet at dataene hadde blitt trukket ut 8. mars.

Advarsel

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) advarte forrige uke om at sårbarhetene i Microsoft Exchange er aktivt utnyttet, også i Norge.

I en pressemelding publisert fredag sa de at «dette er en svært alvorlig situasjon, som kan få store konsekvenser».

– Vi har scannet hele Norge nå for å se på hvor mange som bruker sårbare servere, og det dreier seg om 1500. De har altså fortsatt ikke installert sikkerhetsoppdateringer, sier informasjonssjef Trond Øvstedal i NSM til TV 2.

– Vi oppfordrer alle som ikke ennå har installert oppdateringen, om å gjøre det, fortsetter han.

Trolig ikke sammenheng

Stortinget mistenker ikke at det er noen sammenheng mellom dette angrepet og IT-angrepet som rammet Stortinget i august 2020.

Utenriksdepartementet sa at det etter alt å dømme var Russland som var ansvarlige for innbruddet i august i fjor, noe lederen for den internasjonale komiteen i den russiske dumaen, Konstantin Kosatsjev, sa var grunnløse anklager.

Saken er anmeldt, og den er overlatt til politiet.

Også flere andre virksomheter har blitt rammet av sårbarheten i surverne, blant andre Øksnes kommune i Nordland. De opplyste torsdag at de har ingen indikasjoner på at sensitiv informasjon er på avveie.

– Kina står bak

Det var Microsoft selv som varslet om en sårbarhet i mailsystemet Exchange 2. mars.

Angrepene skal ha pågått siden januar i år og flere datasikkerhetseksperter slår allerede fast at det er Kina som denne gangen står bak.

Nesten 100 000 dataservere over hele kloden skal ha blitt rammet.

Sårbarheten som er utnyttet er en såkalt «null dags-sårbarhet». Det vil si en sårbarhet som leverandøren ikke har vært kjent med, men som trusselaktører kan oppdage og utnytte, ifølge Stortinget.

Kevin Mandia i det anerkjente sikkerhetsfirmaet FireEye sier angrepet er uvanlig, fordi hackerne i tillegg til å hente ut informasjon, ser ut til å ha startet en mer offensiv angrepsbølge nummer to 26. februar.

Den bestod i å sende skadevare inn i systemene som tidligere var blitt hacket.

– Det er uvanlig å se at at et moderne land som Kina med offensive kapasiteter handler slik. De opererer vanligvis med stor grad av disiplin, men nå har de plutselig angrepet mange hundre tusen mål, sier Mandia til nyhetsbyrået AP.