Slo gjennom på «Paradise» - nå vil hun bli politi

GOD KVELD NORGE (TV 2): I en ny serie som kommer på TV 2 Sumo skal influenser Martine Lunde (25) sjekke om politiyrket er noe for henne.

Helt siden Martine Lunde vant «Paradise Hotel» i 2017 har hun levd et komfortabelt liv som influenser. Hun følges av over 250.000 mennesker på Instagram, har deltatt på «Skal vi danse», «Farmen kjendis», «Bloggerne», vært programleder for «Glow Up», og gitt ut musikk.

Men det som er mindre kjent er at Lunde alltid har drømt om å bli politi.

– Jeg har alltid syntes at det virker veldig spennende, og jeg tror at jeg hadde passet inn i det yrket, sier hun.

I UNIFORM: Martine stortrives i hvert fall i politiuniformen. Foto: Kristoffer Arnesen / God kveld Norge

Skal teste politihøyskolen

God kveld Norge tok henne på ordet, og Martines drøm om å jobbe i politiet har nå blitt til tv-serien «Martine vil bli politi». I første episode får hun nyheten i studio av Marte Bratberg og Niklas Baarli.

– Å herregud! Okay .. Jeg tenker at jeg burde ha trent litt først. Nå fikk jeg skikkelig prestasjonsangst! Nå har jeg sagt at det passer meg, men tenk om det ikke passer meg i det hele tatt, sier en måpende Lunde.

Hun har egentlig ikke studiekompetanse, men har fått spesialtillatelse til å prøve deler av politiutdanningen. I tillegg så har FNB (Felles enhet for nasjonale bistandsressurser) åpnet dørene for Lunde.

– Dette blir helt sinnsykt for det har alltid vært en av mine største drømmer. Jeg gleder meg til alt! Jeg har alltid vært veldig interessert i hva politiet gjør. Ser jeg blålys så kjører vi etter uansett hvem jeg sitter på med, forklarer Lunde entusiastisk.

Stedlig leder hos Campus Kongsvinger, Ingrid Mæhre, håper at serien kan belyse at det finnes mange operative jobbmuligheter innenfor politiyrket.

– Martine har fått prøve seg på noen av de tøffeste operative utdanningene som mange godt trente elever sliter med i opptaksprøven, og hun er blitt utfordret både fysisk og mentalt, forteller Mæhre.

HELIKOPTER: Martine er ikke glad i høyder, men i serien skal hun blant annet jakte på en kriminell fra politihelikopter. Foto: Kristoffer Arnesen / God kveld Norge

Møter bombetjenesten

Hos FNB skal hun blant annet få bryne seg på noen av opptakskravene til bombetjenesten, beredskapstroppen, krise- og gisselforhandlertjenesten, Den kongelige politieskorte samt helikoptertjenesten.

Det blir mildt sagt krevende for en noe utrent influenser.

– Det var tøft, mye tøffere enn jeg hadde trodd. Jeg har virkelig fått utfordret meg selv på mange områder, og har vært langt utenfor komfortsonen under hver eneste innspilling. Denne erfaringen har gjort at jeg har fått enda mer respekt for politiyrket, forteller Lunde.

BOMBETJENESTEN: Iført en bombedrakt på 40 kilo skal Martine prøve å avdetonere en bombe. Foto: Kristoffer Arnesen / God kveld Norge

Lunde sier at hun har tenkt på at hun kanskje ikke kan jobbe som influenser resten av livet.

– Det er absolutt lurt å ha noe å falle tilbake på, for man vet ikke hvor lenge dette vil vare. Så nå blir det veldig spennende å se om det er politi jeg skal bli, smiler hun.

Serien «Martine vil bli politi» går over 11 episoder og blir tilgjengelig på TV 2 Sumo 26. mars.