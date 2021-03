Bygdøy-reven er avlivet

Til tross for at flere beboere på Bygdøy har talt revens sak den siste tiden, ble den avlivet. Bakgrunnen for avlivingen er at en pomeranian, den lille hunden Sol, døde etter å ha blitt angrepet av reven.

Det var Avisa Oslo som først omtalte avlivingen.



Flere hundeeiere har engasjert seg etter angrepet, og har omtalt reven som syk og aggressiv.



Andre har uttrykt sin støtte til reven, og hyret inn advokat for å unngå avlivningen.

Advokat Vegard Bø Bahus ble engasjert på vegne av revens støttespillere, og uttalte at reven er en naturlig del av miljøet den er observert i.

– Det handler om naturmangfoldet på Bygdøy. Det handler om at også reven har en plass i skogen, sier Bahus.