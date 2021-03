Her trenger laksen ungdommen

SØRVÆRET/GURSKEN (TV 2): Ole Bjørlykke (24) går på egen kadettskole for å styre den gigantiske brønnbåten som sørger for at vi får fisk på middagbordet.

– Planen er at jeg i løpet av en femårsperiode blir skipper. Det er det som motiverer sier Bjørlykke.

BRØNNBÅT: Ronja Ocean fra rederiet Sølvtrans. Foto: Roy Arne Salater/TV 2

Den 80 meter lange og 4600 tonn tunge brønnbåten snirkler seg frem blant laksemerder og skjulte undervannsskjær ved Sørværet i Herøy kommune ute ved kysten av Helgeland. Bak spakene på broen står kadett Ole Bjørlykke. Han er 24 år gammel og skal snart bli styrmann.

– Pass på farten nå, sier kaptein Espen Brandal i bakgrunnen.

Han observerer kun det som skjer, for Bjørlykke har fått fullt ansvar for den avanserte båten.

– Man setter veldig stor pris på det da. Det skal noen til for å opparbeide seg et slikt tillitsforhold, sier Ole Bjørlykke, kadett i rederiet Sjøtrans i Ålesund.

Skal vokse

Brønnbåten «Ronja Ocean» er et flytende akvarium som pumper levende laks om bord. Denne dagen er det 390 tonn med slakteklar laks som skal om bord.

For kapteinen Espen Brandal handler det om å gi lærlinger og elver fullt ansvar. Han er like mye mentor som sjefen på båten.

– Jeg gir han alt ansvaret jeg har. Det viktigste for meg er at Ole kan håndtere mange ting samtidig som han er kald, rolig og har is i magen, sier Brandal.

Mannen bak verdens største brønnbåtrederi er Roger Halsebakk i Ålesund. Han er gründer, reder og daglig leder i Sølvtrans.

SJEF: Daglig leder Roger Halsebakk i Sølvtrans på inspeksjon på den nye båten rederiet bygger på Myklebust verft i Møre og Romsdal . Foto: Arne Rovick /TV 2

– Jeg har holdt på med dette her siden 1985. Det har bare ballet på seg, sier Halsebakk.

I dag har selskapet 25 båter. Dette inkluderer fem båter i Chile i et rederi hvor Sølvtrans er medeier. I tillegg har de kjøpt opp et annet brønnbåtselskap med 11 båter som har ytterligere tre brønnbåter under bygging.

Og flere skal det bli. I dag er han på Myklebust verft i Gursken i Sande kommune for å se nærmere på byggingen av brønnbåt nummer 21, «Ronja Vest».

Investerer for milliarder

– Det er alltid kjekt å se båter som er på tur til å bli ferdig, sier Halsebakk til TV 2.

Og de neste årene skal han se veldig mange båter bli ferdig. Ni brønnbåter er under bygging og hele ti båter til skal bestilles og bygges før 2025.

– Det er et stort innhogg i lommeboka, humrer Halsebakk.

Rederiet hans skal bruke åtte milliarder kroner for å bygge brønnbåtene som frakter oppdrettsfisk fra merdene til fordeling.

LAKSMERD: Brønnbåtene henter laksen i merdene og frakter den til land til foredling. Foto: Roy Arne Salater/TV 2

– Verden trenger fisk! Vi tar ut tre prosent protein fra havet i dag og når vi vet at havet er 75 prosent av jorda så er det en skjevfordeling her. I tillegg er jo dette sunt, sier Roger Halsebakk.

Han brenner for rekrutteringen og snakker varmt om lærlinger, kadetter mulighetene til å gjøre en karriere i selskapet.

– Har de gode karakterene i orden og adferd, så blir det gode folk! Det kreves jo i utgangspunktet skipskompetanse. Men med så mye levende fisk som vi håndterer så trenges det et øye for det å følge med at fisken har det godt, sier Halsebakk.

KADETTSKOLE: Sølvtrans har opprettet egen skole for kadettene som jobber i rederiet. Foto: Sølvtrans.

For rederiet handler det om å gi ungdom en sjanse og muligheter. De har opprettet en egen opplæringsskole for de som kommer fra skolebenken og som ønsker jobb i rederiet. Kadettskolen skal sørge for den rekrutteringen rederiet trenger når de skal ansette 400 nye sjøfolk.

– Det er gode arbeidsforhold, det er gode penger og det er en sikker næring. Jeg vil anbefale folk å ta en utdanning i et yrke de tror de vil trives i, sier Lise Maarnes Hella, matros og eneste kvinne om bord på «Ronja Ocean».

Stabile jobber

Hun har en turnus på fire uker om bord og fire uker fri.

– Her slipper du studielån og kan begynne å tjene gode penger relativt fort. De som jobber i denne bransjen trenger ikke studielån og kjøper seg heller hus i 20-års alderen, sier Maarnes Hella.

I oppdrettsnæringen er det stabile jobber og kadett Ole Bjørlykke mener at denne bransjen har blitt nedsnakket over lengre tid.

– Det er en bransje der man må vise frem de positive sidene. Det skjer veldig mye på den teknologiske siden som jeg tror ungdom liker å jobbe med, sier Ole Bjørlykke.

FAST JOBB: Lise Maarnes Hella fikk denne uka fast jobb i Sølvtrans og jobber om bord på Ronja Ocean. Foto: Roy Arne Salater/TV 2

Matros Lise Maarnes Hella har frem til nå ikke vært fast ansatt, men på denne turen får hun arbeidskontrakt og tilbud om fast lønn. Det smaker ekstra god i en tid med et usikkert arbeidsmarked.

– Stabilitet og trygghet er jo en av grunnene til god trivsel så det har mye å si, sier Lise Maarnes Hella til TV 2.

Og så er arbeidsmiljøet svært ungt. Den yngste på båten er bare 17 år gammel, ellers ligger snittalderen på 29 år.

– Kokken drar opp snittet. Han er 58 år, sier kaptein Brandal.

Verdimaskin

Sølvtrans har en filosofi at verdiskapningen skal skje lokalt. Når en båt som «Ronja Vest » bygges, koster den cirka 430 millioner kroner. Skroget til 130 millioner bygges i Tyrkia, mens resten av pengene drypper på lokale verft og underleverandører.

– Vi synes det er veldig bra! Nå gir vi jo ikke bort pengene og forhandler oss frem til gode avtaler. Men vi er glad for å skape lokale arbeidsplasser, sier rederisjefen.

Daglig leder Inge-Jonny Hide ved Myklebust verft er veldig glad for brønnbåtoppdragene som nå står i kø. Han gir et godt bilde på verdiskapningen.

VERFTSSJEF: Inge-Jonny HIde er sjef på Myklebust verft i Sande kommune som bygger båter for Sølvtrans.. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Ut porten her så går det cirka en million kroner hver dag i lønn til de som jobber her, inklusive våre 140 ansatte. I tillegg kommer betaling for alt utstyret som kommer inn porten som er bygd andre steder i regionen. Det er klart slike oppdrag gir enorme ringvirkninger, sier Hide til TV 2.