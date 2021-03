Solskjær om rekord-arvtageren: – Det var bare et spørsmål om tid

Med to mål i tirsdagens oppgjør mot Sevilla står Erling Braut Haaland med utrolig 20 mål på 14 kamper i Champions League, dermed passerte jærbuen Ole Gunnar Solskjær som Norges mestscorende spiller i den gjeveste europacupen.

– Det var bare et spørsmål om tid før han scoret mer enn meg, men å oppnå det i en alder av 20 år er fantastisk. Det er ikke så mange flere superlativer man kan bruke. Det jeg ønsker å si til han, kommer jeg til å ta med han direkte på norsk, smiler Solskjær til TV 2.

48-åringen virket ikke nevneverdig skuffet over å ha mistet rekorden til sin tidligere elev.

– Jeg har aldri vært en person som har tenkt mye på statistikker og rekorder. Jeg fokuserer på å forbedre meg og selv om jeg dessverre ikke kan spille fotball lenger, kan Erling fortsette å utvikle seg. Jeg ville gladelig gitt bort mine rekorder for å forbedre det jeg gjør her, sier Solskjær.

– Høres ut som Champions League

Torsdag skal han og Manchester United opp mot kommer Milan i den første kampen i åttedelsfinalen i europaligaen.

– Manchester United-Milan høres ut som Champions League. De har tradisjoner, historie og kvalitet. De er et klasselag og nå utfordrer de i toppen igjen. Det er fint å se, sier Solskjær, som er klar på at Manchester United ønsker å gå til topps i turneringen.

– Når et lag vinner noe, så gjør det noe med laget. Jeg føler at det kan være en katalysator til noe bedre og større. I Europa League ønsker vi å nå så langt som mulig og gå hele veien, sier han.

Både Manchester United og Milan må klare seg uten flere nøkkelspillere. Italienerne er uten spillere som Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandez og Hakan Calhanoglu, mens Solskjær bekrefter at også hans mannskap har noen usikre kort.

– David (de Gea) er ikke tilgjengelig, det samme gjelder Donny (van den Beek) og Paul (Pogba). Edinson (Cavani) kan kanskje klare det, men mest sannsynlig ikke. Det samme gjelder Marcus Rashford, forklarer Solskjær.

48-åringen måtte også svare på klubbens nyansettelse på onsdagens pressekonferanse.

Manchester United annonserte også onsdag at John Murtough er ansatt som klubbens første sportsdirektør, noe som betyr at Solskjær må rapportere til han framover, selv om nordmannen fortsatt skal ha ansvaret for klubbens overganger.

– Jeg tror alle i fotballen har blitt påvirket av pandemien, så det blir interessant å se hvordan markedet responderer når vinduet åpner. Men våre prosesser vil være det samme, selv om vi har fått nye roller. Det kommer ikke til å endre seg. Jeg har jobbet godt med John i mange år allerede, og vi snakker sammen nesten hver eneste dag. Vi håper alltid å tilføre laget kvalitet, forklarer United-sjefen.