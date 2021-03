Manchester United har omsider ansatt en sportsdirektør

Nyheten annonseres av Manchester United onsdag og er etterlengtet, vil mange mene.

Jacob Murtough blir Uniteds første sportsdirektør, mens Darren Fletcher blir såkalt "technical director". Den tidligere United-spilleren skal jobbe tett på den nye sportsdirektøren og komme med råd og innspill til alt som handler om fotball og prestasjoner.

Fra akademi til sportssjef

Mange har tatt til orde for at United burde ansatt en sportsdirektør. Disse er nå hørt. Frem til nå har det ikke vært noe ledd i klubben mellom direktør Ed Woodward og manager Ole Gunnar Solskjær.

Murtough har jobbet i United siden 2014 som sjef akademiet og utviklingsavdeling, men tar nå et steg oppover på organisasjonsstigen.

– Som fotballdirektør vil John jobbe med Ole på daglig basis for å samordne rekruttering og andre strategier og forsikre om at førstelaget har den førsteklasses strukturen den trenger for å lykkes, står det i pressemeldingen.

United opplyser videre at Solskjær fortsatt vil bevare sin rolle i rekrutteringsprosesser og jobbe tett på Murtough. Han vil rapportere til sin nye sportsdirektør.

Det er også klart at Uniteds sjefforhandler Matt Judge har fått en ny tittel. Han blir nå direktør for fotballforhandlinger.

Fletcher-opprykk

Fletcher, som spilte for klubben fra 2002 til 2015, ble så sent som i januar hentet inn i Solskjærs trenerteam. Han går inn i en rolle som teknisk direktør, der han skal bidra med kunnskap om på fotball- og prestasjonsområdet.

– Jeg gleder meg stort over at John og Darren har akseptert disse rollene. Jeg ser fram til bidraget de skal komme med, sammen med Ole og resten av støtteapparatet, på vår vei mot framtidig suksess, sier Woodward.