Yngve lette desperat etter hjelp for datteren. Samtidig orket ikke 13-åringen lenger å leve

Stadig flere barn og unge blir alvorlig psykisk syke. Barnepsykologer fortviler over at de ikke kan gi god nok hjelp.

– Vi var heldige. At hun ble funnet, og at de fikk hjertet hennes i gang igjen.

Den gangen, i 2012, var verken første eller siste gang pappa Yngve Johnsen lette desperat etter datteren sin.

Da Anette var 13 år, ble hun stående syv måneder i kø før hun fikk behandlingstime hos Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

Mens kiloene raste av og livslysten forsvant, hadde Anette flere forsvinninger og selvmordsforsøk. Hun orket ikke å leve.

Yngve Johnsen har fryktet for datterens liv gjentatte ganger. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Hun har vært klinisk død. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger vi har vært inn og ut av sykehus, sier Johnsen.

Det siste året har stadig flere barn og unge blitt psykisk syke, med mer alvorlige psykiske lidelser som psykoser, selvmordstanker og spiseforstyrrelser.

Flere selvmordsforsøk

Anette Johnsen (23) har halve livet brukt mat for å stagge angsten. Første gang hun prøvde å kaste opp, var hun 11 år.

Da hun til slutt tok mot til seg og fortalte foreldrene om spisevegringen, dro de rett til legen. Det tok sju måneder før Anette fikk time hos BUP.

I løpet av det drøye halvåret ble hun stadig verre, og prøvde å ta livet sitt.

– Jeg lå på intensivavdelingen, og fikk beskjed om at jeg kunne dø når som helst. Hadde jeg fått hjelp litt tidligere, tror jeg at jeg hadde klart å snu mønstrene mine fortere, sier hun.

Anette sier sju måneders ventetid på time hos BUP forverret hennes spiseforstyrrelser. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

I en kronikk i Bergens Tidende, trygler Anette om «hjelp fra dag én» til barn og unge som sliter med psykiske lidelser.

I dag har 23-åringen kroniske skader hun mener hun kunne unngått dersom hun hadde fått riktig hjelp tidsnok før destruktiv atferd ble hennes hverdag.

Tiden det tar før et barn i utvikling får hjelp, kan øke risikoen for at spiseforstyrrelsene blir kroniske, bekrefter Liv Kleve som er direktør ved Klinikk psykisk helsevern for barn og unge i Helse Bergen.

Ventetiden

I 2020 ble nesten 57.000 barn og unge behandlet i psykisk helsevern, noe som tilsvarer 5,1 prosent av befolkningen under 18 år.

I snitt måtte barn i fjor vente i 44 dager fra vedtak om behandling til første behandlingstime.

Ventetiden i samtlige helseforetak gikk opp etter nyttår.

En gjennomgang TV 2 har gjort, av helseforetakenes egne tall, viser at barn og unge på landsbasis i snitt - i januar og februar - måtte vente i femti dager.

Mens barn og unge står i kø, kneler det psykiske helsetilbudet.

Helsetilbudet kneler

245 psykologer og psykologspesialister slo nylig alarm om barn og unges helsetilbud i et opprop publisert i NRK.

De krever at regjeringen umiddelbart iverksetter en kriseplan, og påpeker at helsetilbudet ikke er bærekraftig.

En av dem som har signert oppropet er psykologspesialist Anita Krøvel-Velle ved BUP Sentrum i Bergen. De opplever også en betydelig økning av pasienter.

– Vi var allerede i en unntakstilstand og har vært forstrekt over flere år, også før den bølgen som nå slår over oss, sier hun.

Anita Krøvel-Velle, psykologspesialist og tillitsvalgt ved BUP Sentrum i Bergen, er bekymret for helsetilbudet til barn og unge. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Vi har ikke noe å gå på. Arbeidspresset har økt over lengre tid - både på grunn av økte henvisninger, men også på grunn av pålegg om kortere ventetid, økt dokumentasjons- og rapporteringskrav, nye prosedyrer - uten at vi har fått tilført ekstra ressurser.

Psykologspesialisten understreker at de mest akutte alltid blir prioritert for å ivareta liv, men at konsekvensen er at det fører til et dårligere tilbud til andre barn.

– Bekymringen er at barn og unge ikke får god nok hjelp, sier Krøvel-Velle.

Flere med selvmordstanker

For barn og unge med spiseforstyrrelser haster det ekstra. Vekttapet kan gå svært fort, og tilstanden bli kritisk eller kronisk.

Det siste året har det blitt flere, og sykere, barn med spiseforstyrrelser. Fra oktober til desember hadde Helse Bergen 20 prosent flere henvisninger enn året før.

Hjelpeorganisasjoner som Mental Helse melder om rekordmange henvendelser om selvmord, og Røde Kors har dobbelt så mange leteaksjoner relatert til selvmord.

Anette Johnsen var en av ungdommene som ble funnet i live, i siste liten.

I mai fortalte TV 2 om 13 år gamle Jennie Mayer Borgersen som tok sitt eget liv samme dag hun hadde fått behandlingsplass på BUP.

Da hadde hun ventet på hjelp i en måned.

Jennie var 13 år da hun tok livet sitt, mens hun ventet på helsehjelp. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Når en 13 år gammel jente roper på hjelp, så kan man ikke vente på den hjelpen, sier mammaen til Jennie, Ida Mayer Borgersen.

– For lenge for et barn

Ventetiden for psykisk helsehjelp for barn og unge har vært høy i en årrekke.

– Heldigvis har den ikke økt under pandemien, men ventetiden er for lang, sier helseminister Bent Høie (H).

– Jeg har derfor klare forventninger til at sykehusene skal få ned ventetiden fra 44 til 35 dager i løpet av 2021, sier han.

Helseminister Bent Høie har bedt sykehusene om å prioritere barn og unge. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Da konsekvensene av pandemien slo innover Norge for et år siden, fikk Anette tilbakefall og ble innlagt på ny. Nå er hun fornøyd med behandlingen, men kjemper for at andre skal slippe å bli kronisk syke eller dø mens de venter på hjelp.

– Bølgen av spiseforstyrrelser blant barn og unge viser at man må få raskere hjelp, nok hjelp, og riktig hjelp, sier Anette.

– Når et barn ber om hjelp, er 35 dagers ventetid altfor mye.