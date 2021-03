Oppsøkte og hengte ut overgrepsdømte – nå er han tiltalt

Den tidligere MMA-utøveren Aron Jahnsen (40) har eksponert overgrepsdømte over hele Norge. Nå må han møte i retten.

Ifølge tiltalen oppsøkte Jahnsen totalt 16 personer fysisk mellom mars og desember i 2020. I januar i år ble han pågrepet og varetektsfengslet.

Jahnsen har blant annet lagt bilder av overgrepsdømte i postkasser og skrevet ting som «Nabovarsel. Voldtok venninnen til datter'n sin som var på overnatting besøk».

Ifølge tiltalen har han også skrevet «oppsøker han offeret oppsøker jeg han» og «u can run but u cant hide».

Om en mann har han skrevet at han er «observert en stund tilbake da han prøvde å lokke små jenter til seg i bilen med godteri».

«Hold dere unna disse overgripende og samboeren som støtter en overgriper», har han også skrevet.

Villig til å ofre friheten

Jahnsen nekter straffeskyld etter de fleste punktene i tiltalen, opplyser hans forsvarer, advokat Øyvind Bratlien.

«Han mener at barns sikkerhet er milevis viktigere enn domfelte pedofiles rett til å være anonyme», skriver Bratlien til TV 2.

«Han mener at den norske stat, ved å behandle de pedofile med silkehansker på alle nivåer i strafferettspleien i alle år, har begått en enorm urett mot de mest uskyldige blant oss, barna. Dette er en urett han ønsker å rette opp, selv om det koster ham friheten», skriver han.

ENIG: Advokat Øyvind Bratlien mener at Jahnsen skal frifinnes og er enig med sin klient ut fra «et etisk, moralsk perspektiv». Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Advokaten mener at «det er umulig ikke å være enig med Jahnsen ut ifra et etisk, moralsk perspektiv».

«Jeg mener også at det er mulig å forankre dette rettslig, slik at han frifinnes. Selv om det er upløyd mark. Det er helt grunnleggende at de mest uskyldige og svake blant oss skal beskyttes mot de mest kyniske og ondskapsfulle», skriver Bratlien.

Nekter straffskyld

Flere ganger har Jahnsen filmet boligene til de overgrepsdømte og lagt videoene ut på Snapchat og Instagram.

I videoene omtaler Jahnsen de overgrepsdømte med navn og sier ting som at han skal fotfølge dem i flere dager.

I tillegg er Jahnsen tiltalt for å ha delt bilder av 25 andre personer, der han skriver at de er pedofile og overgrepsdømte. Han har også delt adressen deres og utdrag fra flere av dommene som de har sonet for.

Tidligere har MMA-utøveren fortalt TV 2 at han mener han har rett til å oppsøke de han mener er pedofile, i den hensikt å eksponere dem for nabolaget der de bor, og på sosiale medier.

– Jeg har eksponert politimenn, kjørelærere, leger, barnehageansatte, politikere, listen bare fortsetter og fortsetter, fortalte Jahnsen til TV 2 i august i fjor.

«Fuck deg»

Jahnsen har blitt anmeldt flere ganger, og i september var han i kontakt med politiet utenfor politistasjonen i Lørenskog.

Ifølge tiltalen fikk han beskjed om at telefonen hans skulle tas i beslag. Da slo han telefonen gjentatte ganger mot hengerfestet på politibilen.

Senere, i november, skulle han avhøres over telefon. Da ropte han til politikvinnen at «du er en søplete liten fittekjerring» og «fuck deg din lille hore». I et nytt avhør tre dager senere kalte han en politikvinne «utrolig tjukk i huet», ifølge tiltalen.

Dessuten er Jahnsen tiltalt for trusler mot en journalist. Da journalisten anmeldte ham, ble han igjen truet, ifølge tiltalen.

Da Jahnsen ble varetektsfengslet i januar, skrev Oslo tingrett at han har opptrådt truende og sjikanerende. Handlingene hans bærer preg av å være en hevnaksjon, mener retten.

Selv om han har spredd offentlig tilgjengelige dommer, mener retten at handlingen går langt utover det som dekkes av ordinær ytringsfrihet.

Politiadvokat Vilde Nergård i Oslo politidistrikt, som har tatt ut tiltalen, har ikke ønsket å kommentere saken overfor TV 2.