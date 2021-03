– Mamma var på gråten da vi fortalte det

Vita og Wanda Mashadi har i mange år hatt et mål om å kjøpe og eie sin egen leilighet før de fyller 30 år. Selv om målet nå er nådd, er det fortsatt noen måneder igjen før de flytter inn i sin nye leilighet, og det er fortsatt litt uvirkelig for tvillingsøstrene at de er boligeiere.

– Det var jo et mål vi selv tenkte var litt fjernt. Men så gikk det plutselig, forteller tvillingsøstrene til God morgen Norge.

Se hele intervjuet med Vita og Wanda øverst i saken!

– Vi klarte ikke å gå fra hverandre

Selv om de gleder seg til å få litt mer privatliv i den nye leiligheten, med hver sin seng, hvert sitt soverom og hvert sitt bad, så blir det å ikke dele seng en helt ny tilværelse for Vita og Wanda.

ALLTID SAMMEN: Tvillingsøstrene gjør det meste sammen. Her er de sammen med sin mor. Foto: Privat.

– For oss har det vært sånn egentlig hele tiden. Jeg husker da vi var barn, og mamma og pappa også bodde sammen, så hadde vi jo hvert vårt soverom, forteller Wanda, før hun fortsetter:

– Men da skulle vi på liv og død flytte sengene våre sammen, og sørge for at vi sov på samme rom. Også hadde vi et «lekserom», som vi kalte det. Fordi vi måtte sove på samme rom sammen, fordi vi klarte ikke å gå fra hverandre.

Vita forteller at det blir uvant å plutselig skulle ha hvert sitt soverom, men at de har funnet en smart løsning på denne utfordringen.

– Vi har jo et håp om at vi hele tiden skal ha gjester, slik at de kan sove på det ene rommet, for da er vi «tvunget» til å sove sammen, forteller hun lattermildt.

Et gammelt ektepar

Men selv om de er tvillinger og bestevenner, er det ikke alltid bare fryd og gammen å både jobbe og bo sammen. Når podkasterne får spørsmål om hva de krangler om, svarer de i kor:

– Alt.

For i leiligheten de har delt i ni år har de hatt småkrangler om alt fra køsystemet på badet, å skru av lyset på soverommet, til hvem som skal lage middag.

– Det har vært situasjoner hvor jeg selv har tenkt at «nå er det kleint å bo med Wanda». Fordi vi ikke har vært på talefot, eller at man ikke helt vet hvordan man skal forholde seg til situasjonen, sier Vita.

Og når de først krangler, har ikke løsningen vært å sitte i hvert sitt rom.

NI ÅR I LEILIGHETEN: Når tvillingsøstrene krangler setter de seg i hver sin ende av sofaen. Foto: Privat.

– Vi sitter i hver vår ende av sofaen, sier Wanda.

– Vi snakker ikke sammen, og så lager vi middag hver for oss, utdyper Vita, før søsteren legger til:

– Vi gir hverandre en kald skulder, rett og slett.

Men søstrene går raskt tilbake til å være bestevenner igjen, selv etter en krangel. Selv om de har forskjellige meninger på ganske mye, så er de samkjørte på de dagene de ønsker å ha venner på besøk og de dagene de ønsker å ha en rolig kveld foran TV-en.

I tillegg har de en uskreven regel om å alltid legge seg samtidig.

– Hvis jeg har lyst til å være oppe til klokken 03.00, mens Wanda egentlig har planer om å legge seg rundt midnatt og går og legger seg da, så går jeg etter, sier Vita.

– Vi er et gammelt ektepar. Vi legger oss alltid samtidig, fortsetter Wanda.

Fikk sjokk

Vita og Wanda lager podkast sammen, og er aktive som influensere i sosiale medier. Noen tenker kanskje at det for dem vil være lett å skaffe seg leilighet. Men drømmen om egen bolig har de spart til lenge.

– Jeg tror folk tenker at det er veldig enkelt, men vi fikk veldig sjokk over hvor lang og komplisert den prosessen var, i hvert fall når du må gjøre alt alene, forteller Vita, før hun fortsetter:

– Vi har jo på en måte ikke den fordelen med at foreldre kan stille opp i forhold til å være kausjonist, så vi måtte jo gjøre alt selv.

– Og vi har hele tiden blitt oppdratt til at vi skal være unge, selvstendige kvinner som får til alt selv. Og det har vi jo på en måte hatt lyst til selv også, sier Wanda.

De første i familien som eier egen bolig

Tvillingene husker godt den dagen de fortalte foreldrene om boligkjøpet.

STOLT PAPPA: Vita og Wanda er de første i familien som har kjøpt egen leilighet. Foto: Privat.

– Både mamma og pappa ble litt sånn skjelven i stemmen, og mamma var jo på gråten, for hun gråter av alt. Så det var veldig gøy, men så var det også veldig uvirkelig. Vi er de første i familien som faktisk eier egen leilighet, sier Vita.

– Jeg føler at selv om vi egentlig ikke er blant de siste som har kjøpt i vennegjengen, så følte jeg den siste tiden at venner legger penger i aksjer, fond og bolig, også sitter vi der. Hva gjør vi med pengene våre? Vi kommer liksom ikke videre, sier Wanda.

De innrømmer også at de har vært opptatt av å leve det glade liv ved siden av sparing, noe som har ført til at det har tatt litt lenger tid å oppnå drømmen.

Har jobbet med kommunikasjonen

Koronapandemien har gjort det siste året til et annerledes år for oss alle, inkludert tvillingsøstrene som er vant med å bo sammen. For å bedre kommunikasjonen dem imellom, valgte de å gjenoppta det å gå i parterapi.

– Det er veldig viktig at vi er flinke til å kommunisere, og at vi skal se hverandre. Det er vi veldig dårlige til. Det kan fort gå i svart hos begge to, og da er det «meg, meg, meg» og ikke den andre personen. Så det har vi lært, at vi må prøve å se ting fra den andre sin side også. Det har hjulpet mye, forteller Vita.

– Også har vi jo, som alle andre, hatt et veldig intenst år med de man bor med. Det var første året i fjor hvor vi på en måte sa opp våre faste jobber og skulle jobbe selvstendig sammen, sier Wanda før hun fortsetter:

– Og da var det jo å jobbe sammen, bo sammen, ha samme venner, altså alt vi gjorde ble på en måte sammen. Og da er det jo ting vi plutselig begynner å diskutere som kanskje aldri har vært et problem. Så da var det kanskje på tide å gå tilbake i terapien og begynne å løse problemene.

Gleder seg til å flytte inn

Selv om tvillingsøstrene nå har kjøpt sin første leilighet sammen, ser de ikke for seg å alltid bo sammen.

– Vi har alltid hatt et mål om å komme oss inn på boligmarkedet sammen, fordi vi vet at det er tøft. Også har vi tenkt på dette som en investering, sier Vita.

– Vi har den fordelen med at hvis vi skal gå fra hverandre så er det ikke på grunn av et stygt brudd. Da kan man selge og på en måte finne sitt eget, og da kan man også ha bedre tid på å selge og å flytte ut, fortsetter Wanda.

– Vi vet jo at vi på et eller annet tidspunkt kommer til å flytte fra hverandre. Om det blir i tomannsbolig eller rekkehus, får vi se, sier hun.

Men å flytte fra hverandre er flere år frem i tid. Nå gleder søstrene seg til å flytte inn i sin nye leilighet, hvor de kan sette sitt helt eget preg på deres nye hjem.