Unge Venstre vil ha Qatar-boikott - Raja vil ikke ta stilling til saken

VG skriver onsdag at åtte politiske ungdomsorganisasjoner nå går sammen og oppfordrer til boikott av fotball-VM i Qatar i 2022.

Blant annet sier lederen i Unge Venstre følgende:

– Nok er nok. Vi ber Norges Fotballforbund (NFF) boikotte fotball-VM i Qatar. Jeg kommer ikke til å se på VM selv, og oppfordrer fotballinteresserte om å gjøre det samme, siteres leder Sondre Hansmark i Unge Venstre på.

Det skjer seks dager etter at Venstres kultur - og likestillingsminister Abid Raja, samt statsminister Erna Solberg, sa fra talerstolen at dette ikke er en sak som de politiske partiene skal mene noe om.

Overlater ansvaret til idretten

En eventuell boikott av mesterskapet i Qatar mener de at fotballen og idretten selv må ta stilling til.

Den holdningen deles altså ikke av Venstres ungdomsparti.

– Jeg vil gi honnør til vår ungdomsgenerasjon, som både gjennom ulike politiske partier og generelt, engasjerer seg i samfunnsrelevante spørsmål. De er fremtiden og det er flott at de sier klart ifra om hvor de står etisk og verdimessig i ulike saker. Vi i regjeringen står også fjellstøtt bak menneskerettigheter og for arbeidernes rettigheter, sier Raja til TV 2, og fortsetter:

– Så er det slik i Norge at det ikke er regjeringen som tar stilling til spørsmål om eventuell boikott av internasjonale mesterskap. Det er det idretten selv som gjør, og vi har merket oss at NFF ønsker å ta opp dette i sine organer. Jeg vil la idretten ha sine prosesser for å behandle disse spørsmålene.

Vurderer ekstraordinært forbundsting for å behandle saken

Ropene om en boikott av fotball-VM i Qatar i 2022 har blitt stadig flere og høyere de siste ukene etter at The Guardian publiserte en artikkel om flere tusen dødsfall blant arbeiderne i Qatar.

En rekke klubber og supportergrupperinger har tatt til orde for en boikott, og saken kan komme opp på fotballtinget allerede førstkommende helg dersom det kommer et benkeforslag. To tredeler av tingdelegatene må i så fall støtte forslaget for at saken skal behandles, og et simpelt flertall vil deretter være nok om saken går til avstemming.

Norsk Toppfotball (NTF) har imidlertid bedt om at saken heller behandles på et ekstraordinært fotballting til høsten, noe VG skriver at 16 av 18 fotballkretser støtter.

På spørsmål fra TV 2 forrige uke, var Raja klar på at det ikke er tradisjon for at styresmaktene blander seg inn i slike saker.

– Det er svært mange ting vi kan si om menneskerettighetssituasjonen i Qatar. Ikke minst det helt vanvittige tallet på dødsfall, 6500, under hele byggefasen. Som statsministeren sa, så har partiene valgt at det er idretten selv som må svare på om de vil delta i slike mesterskap eller ikke. Regjeringene har valgt ikke å blande seg inn i disse spørsmålene, sa han da.