Frykter ikke russisk oppkjøp

Det stormer rundt motorfabrikken Bergen Engines, som holder til noen kilometer utenfor Bergen. Det planlagte salget til TMH International, som har russiske interesser på eiersiden, fikk tirsdag midlertidig stoppordre av regjeringen.

Nå får de støtte fra en av sine nærmeste samarbeidspartnere.

– Vi ser selvsagt at debatten går. Utgangspunktet vårt er at vi har en langsiktig relasjon til Bergen Engines AS og et godt samarbeid med de ansatte der, og vi har til hensikt til å videreføre dette samarbeidet, sier Anette Bonnevie Wollebækk, visepresident i kommunikasjonsavdelingen i Kongsberg Maritime, til TV 2.

– Så hensikten om å videreføre samarbeidet gjelder da uavhengig om salget faktisk gjennomføres, eller ikke?

– Det kan du gjerne si, ja.

Forsvaret vil ut hvis russerne går inn

Dette står i kontrast til hva en av Bergen Engines kunder har uttalt tidligere. I går fortalte forsvarssjef Eirik Kristoffersen til TV 2 at forsvaret ikke kan samarbeide med et selskap uten at det sikkerhetsmessige er under kontroll.

SKEPTISK: Forsvarssjefen er tydelig på hva manglende sikkerhetssamarbeid betyr. Foto: Chris Ronald Hermansen

– Hvis en bedrift som leverer til forsvaret blir solgt til en aktør som vi ikke kan ha et sikkerhetssamarbeid med, så må vi se etter nye leverandører. Så enkelt er det. Da kan vi ikke fortsette samarbeidet, sa forsvarssjefen, tirsdag.

Kongsberg Maritime er markedskanal for skipsmotorer fra Bergen Engines, inkludert serviceoppdrag på disse. Det inkluderer kystvaktfartøy, og norske forsvarsfartøy.

– Det største markedet er imidlertid kommersielle fartøy, sier Bonnevie Wollebæk.

Å være markedskanal innebærer at Kongsberg Maritime forbinder Bergen Engines med kjøpere av produktene deres, som i hovedsak er større motorer til bruk på land og i maritim sektor.

Ifølge E24 er det Kongsberg Maritime som har ansvar for vedlikeholdsavtalene på forsvarets motorer, men serviceingeniører fra Bergen Engines bidrar i dette arbeidet.

Taus om forsvars-omsetning

TV 2 har spurt Bergen Engines hvor stor andel av omsetningen deres som kommer fra forsvarsrelaterte oppdrag.

PAUSET: Salgsprosessen ble tirsdag stanset, i påvente av myndighetenes vurdering av saken. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Dette ønsker de ikke å svare på, men sier generelt at brorparten av virksomheten deres knytter seg til motorer som brukes på land.

– De siste årene har motorleveransene vært fordelt på cirka 60 prosent land- og 40 prosent marinekunder. Vi ønsker ikke å kommentere avtaler med forsvaret, men generelt har rundt 2 prosent av motorleveransene globalt vært tilknyttet forsvarsapplikasjoner, inkludert kystvaktskip, siden 2007, skriver kommunikasjonssjef i Rolls-Royce, Merethe Fjeldstad.

Nære bånd til russisk etterretning

BT var først med å fortelle at to russiske oligarker er på eiersiden i TMH International, som ønsker å kjøpe Bergen Engines. Siden har også TV 2 kunnet fortelle at det russiske selskapets hovedmenn har nære bånd til russisk etterretning og politiske elite.

TV 2 har stilt Kongsberg Maritime spørsmål om de mener at det er noen reell fare for at norske sikkerhetsinteresser er utsatt for risiko, ved et eventuelt salg.

– Vi har ingen andre kommentarer til det planlagte eierskiftet, sier Bonnevie Wollebæk.

Vil ha dialog

Kongsberg Maritime er ledende på maritime løsninger, og omsatte for 7,5 milliarder kroner i fjor.

VURDERER: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen informerer om at salget av Bergen Engines vurderes stanset. Foto: Håkon Mosvold Larsen/Ntb

Justisminister Monica Mæland uttalte tirsdag at det å avklare om salget kan gjennomføres, har høyeste prioriter hos de involverte departemententene.

– Det er ennå en stund til et eventuelt skifte av eierskap vil skje, så det er tid til dialog om fremtiden, inkludert hvordan serviceoppdrag kan gjennomføres, sier Bonnevie Wollebæk i Kongsberg Maritime.