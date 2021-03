Haster om du vil ha hyttepåske – dette sier utleierne om strengere tiltak

Påsken nærmer seg, og dersom du har tenkt på å leie hytte på fjellet, bør du ikke vente for lenge. Hytteutleierne forteller at det nærmer seg fullbooket i påskeuka.

– Pågangen til påsken har vært veldig bra, og vi er mer eller mindre fullbooket til begge fjell, sier markedssjef Veslemøy Eineteig Wedum i Alpinco, som blant annet driver med utleie av hytter og leiligheter på Kvitfjell og Hafjell.

Geilolia har 37 hytter og noen leiligheter til utleie på Geilo. Salgs- og markedssjef Anne-Kristin Aasberg opplyser at så og si alt er fullbooket i påsken.

– Vi har noen åpninger i palmehelgen, men ellers er alt fullt, sier Aasberg.

TV 2 har spurt utleierne om hva som skjer med bookingene om regjeringen innfører strengere koronatiltak.

Fortsatt noe ledig

Wedum forteller at det er mange som ringer og har spørsmål om hva som skjer dersom det kommer strengere koronatiltak.

Markedssjef for Hafjell og Kvitfjell i Alpinco, Veslemøy Eineteig Wedum. Foto: Alpinco

– Svaret er at hvis det kommer strengere koronatiltak eller restriksjoner, får man avbestilt og refundert oppholdet sitt. Det har vi allerede gjort flere ganger denne sesongen - alt som er covid-relatert blir avbestilt og tilbakebetalt, sier Wedum.

Hun anbefaler de som har booket hytter eller hotellrom i påskeferien om å ha is i magen.

Utleiehyttene på Hafjell er tilnærmet fullbooket. Foto: Alpinco

– Påsken er viktig for mange, så jeg tror folk er ganske tålmodige og venter og ser hva som skjer. Det er nok mange som har behov for å komme seg litt bort. Det er fortsatt noe ledig for de som enda ikke har bestilt, men jeg tror de ganske fort vil merke at det meste blir fullbooket, sier Wedum.

Påsken en stor del av omsetningen

På grunn av koronarestriksjoner er det halvert kapasitet i bakken, så du bør ikke vente for lenge med å kjøpe heiskort.

Wedum er håpefull om at det skal bli mulig å reise på påskefjellet, og sier det vil være kritisk for deres del om det blir et reiseforbud mellom kommuner.

– Påsken betyr en stor del av omsetningen. Men vi er forberedt på at anbefalinger hele tiden kan endre seg, og håper smittetallene blir lavere i ukene framover.

Hos Geilolia tar de normalt betalt to uker før selve oppholdet. I år er de mer fleksible dersom det skjer endringer, forteller Aasberg.

– Blir det varslet en pressekonferanse dagen etter at noen skal betale, kan det utsettes litt. Man må vise litt skjønn i disse dager, sier Aasberg.

– Kritisk for oss

Dersom det kommer nye koronarestriksjoner som gjør at gjester ikke kan komme til kommunen, aksepterer Geilolia flytting av bookingen eller avbestilling og refusjon.

Salgs- og markedssjef Anne-Kristin Aasberg i Geilolia. Foto: Geilolia

– Men det må være nye restriksjoner. Hvis du har bestilt en hytte til flere personer og husstander enn det som er lov med dagens regler, er ikke det grunnlag for refusjon, påpeker Aasberg.

Hun beskriver det siste året som et kriseår for bedriften.

– Blir det et reiseforbud mellom kommuner, er det kjempekritisk for vår del. Vi hadde en ålreit jul og vinterferie, men det er ingen her i ukedagene. Påsken er viktig for oss, sier, Aasberg, før hun føyer til:

– Jeg har stor tiltro til tiltakene som bestemmes, og er glad det ikke er jeg som skal bestemme dette. Men jeg tror og håper det ikke blir satt en stopper for reiser til fjellet.

Mangel på utenlandske gjester

Det svenske selskapet SkiStar driver skianlegg blant annet på Trysil og Hemsedal. PR- og kommunikasjonssjef Petra Hallebrant forteller at de har kapasitet til å ta imot et stort antall gjester.

– Vi har normalt mange utenlandske gjester. I år er ikke det mulig på grunn av innreise- og karantenereglene, og derfor har vi fortsatt mye ledig kapasitet, sier Hallebrant.

I en vanlig påske hadde de vært helt fullbooket, forteller Hallebrant, men i år er det altså fortsatt muligheter for nordmenn som ønsker seg opp på fjellet.

– Vi satser på bra besøk også i år, men de utenlandske gjestene glimrer med sitt fravær. Dersom det kommer strengere restriksjoner, må vi ta stilling til det når det kommer, sier Hallebrant.

– Innebærer ikke automatisk avbooking

Hos Skistar betyr ikke strengere koronarestriksjoner at du uten videre kan avbestille bookingen.

– Majoriteten av våre gjester som har booket overnatting og pakkereiser har lagt til vår «bestill trygt»-forsikring, der du har åpent kjøp 21 dager før ankomst. Ved sykdom og framvisning av legeattest kan du få pengene tilbake om du blir syk før eller under din reise, sier Hallebrant, og fortsetter:

– SkiPass, skileie og skiskole kan du alltid av- eller ombooke fram til dagen før ankomst. En anbefaling om å ikke reise innebærer ikke at du som gjest automatisk kan avbooke din reise når vi holder oppe, og så lenge det ikke går an å påberope force majeure.

Force majeure Force majeure eller vis major er et begrep som daterer seg tilbake til romerretten. Det beskriver særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll og som det derfor på forhånd er klart at mennesker ikke kan avverge.



Som eksempler på slike ekstraordinære hendelser utenfor en parts kontroll kan nevnes krig, opprør, blokade naturkatastrofer, streik og lock-out, importrestriksjoner, hyperinflasjon, ran og innbrudd.



På engelsk brukes ofte «act of god» som fellesbetegnelse på slike hendelser. Kilde: Lovdata

Hallebrant forteller at de har innført mange smitteverntiltak i bakken, slik at de kjenner seg trygge på å kunne gjennomføre påskeferie med godt smittevern.

– Det har fungert bra i jula og vinterferien, så nå håper vi på en lang og god sesong videre. Alle som ønsker påskeferie i fjellet er hjertelig velkomne. Det er selvfølgelig viktig at man følger alle smitteverntiltak og ikke reiser om man er det minste syk. Men så lenge man følger alle våre tiltak og anbefalingene fra regjeringen, er man hjertelig velkommen. Vi har fortsatt ledig plass.