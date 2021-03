Reiseselskap kutter i sommerferietilbudet

Snart er det påske, som betyr at sommerferien også sakte, men sikkert begynner å nærme seg.

Vaksinasjonen av befolkningen er i gang, men det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til hvor lang tid det vil ta og hvor effektive vaksinene er mot ulike mutasjoner.

Mange lengter etter sol og varme etter en lang vinter, men på tross av at reiseselskapene lover enkel avbestilling eller ombooking dersom UDs reiseråd gjelder til sommeren, er nordmenn avventende med å bestille sommerferie i utlandet.

Kansellerer reiser

Reiseselskapet Apollo tar nå grep som følge av lave tall for bestillinger av utenlandsferie.

– Vi har stor tro på at det blir reiser i år. I dag fikk vi den gledelige nyheten fra Hellas om at de åpner fra mai, sier Apollos kommunikasjonssjef Beatriz Rivera, og fortsetter:

– Men det er ikke til å komme unna at det er et annerledes år. Det er fortsatt pandemi og mindre etterspørsel etter reiser, og derfor har vi sett oss nødt til å tilpasse programmet vårt.

Hun sier det er naturlig å anta at det er færre som vil reise i år sammenliknet med et normalår. Apollo justerer derfor ned kapasiteten med rundt 30 prosent totalt i Norden.

– Dette innebærer at vi fokuserer på de største og viktigste reisemålene, mens noen reisemål blir kansellert. Det er dessverre et resultat av situasjonen vi er i, sier Rivera.

– Fortsatt mulig å reise

«Den pågående korona-situasjonen og UDs reiseråd som pr. i dag fraråder alle ikke-nødvendige reiser til utlandet til 15. april 2021, har ført til at vi har vært svært få bestillinger til ditt reisemål eller på din flyvning denne sommeren. Dette medfører at vi dessverre må innstille din reise», er beskjeden som er sendt ut til Apollo-kunder som nå får sine reiser kansellert.

Ifølge Rivera er det hovedsakelig reiser i lavsesong på vårparten som justeres, samtidig som selskapet har valgt å forlenge sesongen enkelte steder på høsten.

TV 2 kjenner til at det også er reiser i høysesongen som rammes.

– Selv om vi må kutte i tilbudet, er planen å tilby flyvninger til destinasjoner fra alle steder i Norge. Ser vi at det er steder hvor det ikke lar seg gjøre, skal vi hvert fall tilby noe fra naboflyplassen, sier Rivera.

– Det skal fortsatt være mulig å komme seg av gårde dersom man ønsker det, med mindre reiserådene ikke tillater det.

Pengene refunderes

Kommunikasjonssjefen forstår skuffelsen hos dem som nå får beskjed om at deres tur er kansellert.

– Det er ingenting vi heller skulle ønske enn å tilby et fullt program. Vi har prøvd vårt beste for å tilby alternativer, og for dem som nå ikke får reist til sin favorittdestinasjon, håper vi de finner noe annet som kan friste, sier Rivera.

Kommunikasjonssjef i Apollo, Beatriz Rivera. Foto: Apollo

Hun bekrefter at det foreløpig er få som har bestilt reiser sammenlignet med det som er vanlig.

– Og det er naturlig. Vi er i en usikker tid, og vi vet heller ikke hvor mange som kommer til å bestille.

De som har fått sine reiser kansellert kan velge å endre til en ny reise eller gjøre om bestillingen til et gavekort. Dersom man ikke foretar seg noe, blir pengene automatisk refundert.

– Bedre å kansellere nå enn senere

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder foreløpig fram til 15. april 2021, men kan bli forlenget.

– Vi må gjennomføre alle planlagte flyvninger dersom det blir gult eller grønt, og da er det bedre for oss å prøve å forutse pågangen nå, sier Rivera, og utdyper:

– Kanskje vil vi se at en flyvning bare har tre passasjerer, og da er det ikke forsvarlig å reise verken økonomisk eller miljømessig. Da tenker vi det er bedre å kansellere reiser nå, istedenfor å måtte gjøre det kort tid før avreise.

Apollo har ikke planer om å gjøre flere justeringer etter den som gjøres nå.

– Det handler om å skape stabilitet for kundene, slik at de skal slippe kanselleringer og ombookinger hele tiden. Nå har vi laget et stabilt sommerprogram som skal være gjennomførbart, såfremt det ikke vil være restriksjoner som gjør det umulig å reise. Neste år er vi tilbake igjen som normalt, med vårt fulle sommerprogram, lover Rivera.