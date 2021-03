Undersøkelse i Idretts-Norge: Overveldende tillitserklæringer til Kjøll, Raja og idrettspolitikken

Ett år etter at Norge ble stengt ned, viser en TV 2-undersøkelse blant særforbund og idrettskretser stor støtte til måten idretten har blitt behandlet på under pandemien.

Fredag 12.mars vil det være nøyaktig ett år siden Norge stengte ned.

Fra mangelen av arrangementer på norsk jord, til en breddeidrett som delvis har vært helt stengt ned, til periodevis stans i toppidretten, til landslaget som ikke fikk spille Nations League-kamp i Romania - konfliktene har vært mange de siste 12 månedene i Idretts-Norge.

I den anledning sendte TV 2 en undersøkelse til lederne av de 25 største særforbundene og til samtlige idrettskretser i landet for å få et grovt inntrykk av hva de synes om jobben som har blitt gjort av de som skulle kjempe idrettens sak under pandemien.

Hovedinntrykket er at idrettslederne på tvers av idretter og kretser står samlet bak Abid Raja, Berit Kjøll og regjeringens idrettspolitikk.

Enorm tillit til Kjøll og Raja

Hovedfunnene er som følger:

85,7 prosent sier at de har tillit til kultur - og likestillingsminister Abid Raja

76,2 prosent sier at de har tillit til idrettspresident Berit Kjøll

52,4 prosent mener at regjeringen har stengt ned «passelig» mye av breddeidretten

66,7 prosent mener at regjeringen har stengt ned «passelig» mye av toppidretten

42,9 prosent mener at regjeringen har «tilstrekkelig forståelse» for idrettens betydning for samfunnet (helsemessig og økonomisk)

TV 2-ekspert: Mads Kaggestad. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Jeg er faktisk ikke så overrasket - det speiler litt den norske folkesjela. Nordmenn marsjerer veldig i takt og er kjent for å være lydhøre for myndighetenes beslutninger. De fleste skjønner nok at smittevern kommer før alt annet og at idretten ikke har den «beste saken» når det finnes folk som ikke får besøke sine kjære på dødsleiet, folk mister jobben og så videre, sier TV 2-ekspert Mads Kaggestad.

Undersøkelsen var anonymisert. Cirka 60 prosent av de forespurte valgte å delta i undersøkelsen.

Idrettsledere om Berit Kjøll og Norges idrettsforbund (NIF)

Kjøll har det siste året fått kritikk fra flere hold i norsk idrett, blant annet for angivelig ikke å i stor nok grad sette krav til myndighetene i diskusjonene om hvor mye/lite som skal stenges ned.

Den kritikken deles ikke av lederne i særforbundene og i idrettskretsene.

76,2 prosent sier at de har tillit til Kjøll, ingen sier at de ikke har tillit, mens 23,8 sier at de er «usikre».

Under ser du hva idrettslederne svarte på spørsmålet: «Hvordan vurderer du NIFs jobb med å holde breddeidretten (for unge og voksne) i gang?»

Under ser du hva idrettslederne svarte på spørsmålet: «Hvordan vurderer du NIFs jobb med å holde toppidretten (arrangementer og seriespill/konkurranser) i gang?

Idrettsledere om Abid Raja og myndighetenes idrettspolitikk

Raja kom enda bedre ut enn Kjøll.

85,7 prosent sier at de har tillit til Raja, 4,8 prosent sier at de ikke har tillit, mens 9,5 prosent sier at de er «usikre».

Enkelte eksperter, utøvere og kritikere har pekt på at Norge har hatt en mer restriktiv idrettspolitikk enn de fleste andre i Europa, men misnøyen er ikke stor hos idrettslederne.

Under ser du hva idrettslederne svarte på spørsmålet: «Hvordan vurderer du regjeringens forståelse av verdien idretten har for samfunnet (helsemessig og økonomisk)?»

Under ser du hva idrettslederne svarte på spørsmålet: «Hvordan vurderer du regjeringens nedstenging av toppidretten (arrangementer og seriespill/konkurranser)?»

Under ser du hva idrettslederne svarte på spørsmålet: «Hvordan vurderer du regjeringens nedstenging av breddeidretten (for både unge og voksne)?»

– Vi er stolt over å ha valgt en kvinnelig president

De spurte i undersøkelsen fikk også muligheten til å forklare hvorfor de landet på tillit/ikke tillit til Raja og Kjøll.

Under følger et utvalg av kommentarene:

Idrettsledere om Abid Raja «Det er en vanskelig situasjon for alle og dialogen med kulturministeren har vært god»

«Han har vært tilgjengelig, møtt idretten og bidratt godt opp mot helsemyndighetene»

«Selv om vi som idrettsbevegelse føler at vi driver med det viktigste av alt, mener forbundet at myndighetene har håndtert situasjonen godt. Befolkningens liv og helse må gå foran ønskene våre til å drive idrett. Skal vi holde noen bransjer åpne, må andre være stengt. Vi håper selvsagt på å kunne åpne for mer idrettslig aktivitet, men det må være basert på helsemyndighetenes anbefalinger»

«De har vist at de vil oss vel og vi føler oss godt ivaretatt»

«Usikker på hvor mye kunnskap man har om verdien ved idretten og hvilke konsekvenser det har for den enkelte at man avskjæres muligheten til å bedrive sin aktivitet»

«Raja har en oppriktig interesse og engasjement mot idretten. Uenig i nedstengning av breddeidretten for unge voksne over så lang tid. Siste ukes "oppmykning" av av konkurranse for barn og unge innenfor egen kommune mener jeg er uheldig da idrettslag i små kommuner ikke får drive med konkurranseaktivitet. Oppmykningen treffer barn og unge i de store kommunene, mens i de små kommunene ute i Distrikts-Norge vil en slik oppmykning ikke ha noen effekt da det ofte ikke er mer enn et idrettslag innenfor kommunen som driver med samme aktivitet. Dette er det sterke reaksjoner på ute i distriktene»

Idrettsledere om Berit Kjøll «Kjøll har evnet å holde norsk idrett samlet i det meste av kommunikasjonen og påvirkningsarbeidet ovenfor myndighetene»

«Det er en vanskelig posisjon å inneha. Vi er stolt av å ha valgt en kvinnelig idrettspresident som har et stort engasjement og kapasitet. Det er ingen enkel organisasjon og lede, med mange særinteresser, engasjerte personer og store verdier»

«Usikker på om idrettspresidenten forstår hverdagen i idrettslagene. Er heller ikke tett nok på NIF-administrasjonen til å gjøre nødvendige grep for å sikre at idretten holder tritt med samfunnsutviklingen»

«Berit har gjort en strålende jobb»

«Jeg opplever at hun har balansert godt i en vanskelig tid»

«Idrettspresidenten jobber aktivt for gode rammevilkår for idretten, og har stått på i disse Korona-tider på vegne av hele norsk idrett. Balanserer godt idrettens krav opp mot de begrensninger som smittevernregler gir. Hun er lydhør for innspill, er tydelig både internt og eksternt og representerer norsk idrett på en god måte»

«Jeg klikker på usikker fordi jeg mener spørsmålet i denne sammenheng ikke henger sammen med de øvrige spørsmålene. NIF har etter mitt skjønn gjort det de kunne gjøre i denne saken. Det store spørsmålet er hvordan NIF legger forholdene til rette for å stimulere idretten i bygd og by når restriksjonene oppheves. Jeg anser det som superviktig at idretten tar sin posisjon og sitt ansvar i samfunnet på en skikkelig måte, slik at vi får på plass det vi trenger av aktivitetsøkning fremover. Hvorvidt idrettspresidenten har gjort en god jobb eller ikke mener jeg har en sammenheng med den jobben som idrettsstyret har utført i denne tiden, og resultatet av dette ser vi når samfunnet åpner opp igjen»

Takker Idretts-Norge

I hvilken grad undersøkelsen faktisk speiler den generelle oppfatningen i Idretts-Norge vites ikke, men for Kjøll var det uansett gledelig lesning.

– Dette var særdeles hyggelige tall. Først og fremst vil jeg benytte anledningen til å takke for den tilliten jeg opplever fra hele idrettsorganisasjonen. Denne tillitserklæringen ønsker jeg å dele tilbake til alle ledere i særforbund og idrettskretsene. Norsk idrett har stått i et særdeles krevende år, og for meg har det vært viktig å involvere og engasjere organisasjonen i de mange problemstillingene og krevende sakene som norsk idrett har håndtert gjennom hele pandemien. Vi er slettes ikke enige om alt i norsk idrett, men da er det spesielt viktig å tilrettelegge for gode prosesser. Digitaliseringen av norsk idrett kom sånn sett i grevens tid. Vi har gjennomført regelmessige ledersamlinger og hyppige informasjonsmøter med hele organisasjonen. Ikke minst har vi vært opptatt av å lytte til de mange små og store utfordringer særforbund og idrettskretser opplever i en krevende tid, og hvor vi sammen forsøker å finne felles løsninger som tjener hele idretten, sier Kjøll i en uttalelse.

Også Raja returnerer komplimentet fra Idretts-Norge.

– Jeg vil takke idretten for god og fortløpende dialog fra helt siden jeg ble statsråd, og for å ha gitt oss gode innspill slik at vi kan gjøre best mulig jobb for idretten over hele Norge. Nå har vi alle sammen stått i en veldig vanskelig periode i et helt år, og idretten har tatt stort samfunnsansvar samtidig som de har vært hardt rammet av smittevernstiltak. Jeg har selv kjent på tiltakenes praktiske konsekvenser da jeg har to barn aktivt med i idretten i Oslo. Og jeg har sett hvor mye barna har ofret, og ikke minst hvor langt trenere og frivillige i idretten har strukket seg for å tilrettelegge for barna. Jeg vil sende all honnør til den fantastiske dugnaden frivillige fortsetter å legge ned for å gi våre barn en best mulig barndom, sier han.