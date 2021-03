– Jeg trener mer enn Johaug

Om to måneder skal Norges idrettsforbund behandle medlemssøknaden fra Norges E-sportforbund. Dersom de får godkjent søknaden, vil dette ha stor betydning for utviklingen av e-sport i Norge.

Ekspertkommentator i TV 2, Hege Botnen, er selv proff i dataspillet Counter-Strike (CS). Hun mener det er på høy tid å anerkjenne e-sport som en toppidrett.

– Selv om det ikke er en fysisk idrett i den forstand, så er det fortsatt idrett vi holder på med. Vi må jo trene minst like mange timer som en toppidrettsutøver, om ikke vi trener enda mer, for det er jo begrenset hvor mye fysisk aktivitet kroppen din kan tåle i løpet av en uke, sier hun.

Botnen trener CS mellom åtte og ni timer hver eneste dag.

– Hvis du sammenligner meg med Therese Johaug, så vil jeg påstå at jeg trener mer enn enn det hun gjør.

CS-PROFF: Botnen på Copenhagen Games 2018. Foto: Morten Fjeldheim

Slår ned på fordommer

CS-proffen bruker sjakk som et argument for at e-sport burde være en anerkjent idrett. En av de best betalte e-sportutøverne i 2020 var nemlig sjakkspiller Magnus Carlsen.

– Han er jo veldig godt trent og har sagt at hvis han ikke hadde holdt på med fysisk trening, så hadde han aldri hatt sjans til å holde fokuset i så lange perioder som han kan, og det samme gjelder for oss, sier hun.

Botnen forteller at det hun møter mange fordommer mot e-sportutøvere, som ikke stemmer.

– Den stereotypien om at vi sitter og spiser kebab, drikker redbull og ikke beveger oss i det hele tatt. Sånn kan man ikke holde på hvis man ønsker å bli proff!

Proff-drøm

En av dem som har møtt flere fordommer som gamer, er 18 år gamle Markus Kamnontan Knutsen. Han har hatt en stadig økende interesse for gaming, og har i dag en proffdrøm.

PROFFDRØM: Markus har en drøm om å bli proff CS-spiller. Foto: Eivind Rath Ilebekk/Screen Story/TV 2

– Jeg vil vise folk at det er mulig å ha e-sport som en jobb, og tjene penger på det. Jeg vil vise vennene mine at de kan bli det de vil, sier han.

Markus sitt lag spiller nå i fjerdedivisjon, men har et mål om å komme seg til førstedivisjon i Telialigaen.

Bli med inn i Markus´ jakt på proffdrømmen:

– Ofret mye tid

18-åringen tilbringer i likhet med TV 2s ekspertkommentator mellom åtte til ti timer hver dag foran skjermen. Han anerkjenner at denne prioriteringen også har en bakside.

– Det er noen som ikke forstår hvorfor jeg gjør det. Du kan miste noen venner, forteller han.

Også TV 2-kommentator Hege Botnen har gjort et stort offer for å kunne game så mye som hun gjør.

– Jeg har måttet ofre mye tid med de jeg er glad i. Jeg må stadig takke nei til invitasjoner fordi jeg har kamp eller turnering. Det er veldig tungt, sier hun.

Allerede en del av idretten

Idrettspolitisk rådgiver i Norges idrettsforbund, Per Tøien, sier til TV 2 at e-sport allerede er en del av idretten, uavhengig av søknaden til Norges E-sportforbund.

RÅDGIVER: Per Tøien er idrettspolitisk rådgiver i Norges Idrettsforbund. Foto: Norges idrettsforbund/Geir Owe Fredheim

– Mange idrettslag over hele landet tilbyr e-sport til sine grupper og flere særforbund tilbyr e-idrett i sine idretter, som for eksempel Fifa, e-seiling, e-sykling og så videre, sier Tøien.

E-sportforbundet leverte inn sin søknad i slutten av januar i tråd med gjeldende regler.

– Søknaden vil bli behandlet først av idrettsstyret, som lager sin innstilling til søknaden, og så på idrettstinget i Bergen i slutten av mai, sier Tøien.