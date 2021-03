Går mot utsettelse av Eliteserien – NFF vurderer oppstart i mai

Eliteserien og 1. divisjon i fotball kan bli utsatt en snau måned. Norges Fotballforbund diskuterer 2. mai som en mulig startdato.

Det er forbudet mot treningskamper som gjør en utsettelse høyaktuelt. Eliteserien har egentlig 2. påskedag (5. april) som oppstart på den nye sesongen. Den datoen kommer trolig for tidlig.

– Det er lite sannsynlig med seriestart 5. april slik det ser ut nå, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund til NTB.

2. mai?

Forbundet har signalisert at det vil komme en avgjørelse i løpet av uken. Konkurransedirektør Nils Fisketjønn bekrefter at flytting i fire uker til 2. mai er en mulighet.

«Ja, 2. mai er aktuelt, men en beslutning er ikke fattet. Vi diskuterer dette med interessegrupperingene nå», skriver han i en SMS til NTB.

Det var Nidaros som først omtalte den mulige utsettelsen. Til P4 sier Fisketjønn følgende:

– Vi ser det an og har dialog med myndighetene om når vi kan starte treningskamper. Basert på tilbakemeldingene vi får, så er det vanskelig å få til på kort sikt. Da er 2. mai en dato vi diskuterer.

Nedslående

Fotballen og andre idretter hadde håpet på gledelig nytt under regjeringens koronaoppdatering tirsdag, men ble skuffet. Signalet fra statsminister Erna Solberg (H) var at de fleste trolig må vente med aktivitet til etter påske.

NFF har fra før gjort det klart at de trenger tre-fire uker med treningskamper og oppkjøring før serien kan sparkes i gang.

Det er sannsynlig at det blir en utsettelse også i 1. divisjon for menn, som har oppsatt startdato 6. april. Fra før er ligastarten i Toppserien og 1. divisjon for kvinner utsatt.

Slik ser 1. runde i Eliteserien ut: Stabæk – Odd, Bodø/Glimt – Brann, Haugesund – Tromsø, Kristiansund – Lillestrøm, Mjøndalen – Sandefjord, Rosenborg – Strømsgodset, Sarpsborg 08 – Viking, Vålerenga – Molde.