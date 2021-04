I fjor kom Volvo med sin aller første elbil, den elektriske utgaven av kompakt-SUVen XC40.

For kort tid siden viste de så modell nummer to. C40 heter den. Dette er egentlig en mer coupepreget versjon av nettopp XC40, C40 har en mer fallende taklinje og er ikke riktig så "firkantet" som bilen den bygger på. Volvo klassifiserer den selv som en crossover.

Dermed har Volvo to elbiler i denne klassen. Foreløpig vet vi ikke hvordan Volvo kommer til å prissette C40, om den blir rimeligere eller dyrere enn XC40. Men ettersom C40 mer skal være en nisjemodell, er det nok grunn til å tro at den legger seg over XC40 i pris.

Til sammen syv biler

Neste år skal Volvo så vise en betydelig større elektrisk SUV. Da er det nemlig klart for tredje generasjon XC90. Vi snakker helt ny bil, på en nyutviklet plattform. SPA2 heter den og er beregnet på elektriske biler, helt fra bunnen av.

Volvo gir seg imidlertid ikke med det. På et arrangement med pressen nylig, viste de frem et illustrasjon som gir oss en veldig god pekepinn på hva som skal skje de neste årene, frem til 2025.

Her ser vi til sammen syv biler. To av dem er allerede offisielle og skiller seg ut fra de øvrige her: XC40 og C40.

Volvo viste nylig sin C40 for første gang, med det har vi fått en mer sporty XC40, med fallende taklinje. Foto: NTB Scanpix

Sportback-utgave

Det vi også kan tolke ut av bildet, er at Volvo vil komme med elbiler i flere klasser, og i ulike størrelser. Når XC90 blir elektrisk, er det heller ingen overraskelse at også lillebror XC60 blir det. De to bilene bygges i dag på samme plattform, det skal de etter alt å dømme også gjøre i fremtiden. Konkret ved at neste XC60 da blir basert på SPA2 og vil ha det meste av teknologi til felles med XC90.

Mye tyder også på at Volvo vil gjenta det de nå har gjort med XC40/C40, også i større bilklasser. Her kjører de i hjulsporene til flere andre SUV-produsenter, der særlig de tyske premiummerkene har vært langt fremme.

Det siste eksempelet på elbilfronten er Audi e-tron. "Vanlig" e-tron ble i fjor supplert av Sportback-utgaven, som har bidratt til å holde interessen rundt modellen høy. Her bruker man også muligheten til å appellere til flere kjøpegrupper. Noen prioriterer plass og praktiske egenskaper – mens andre legger mer vekt på design.

Elektriske XC40 er akkurat nå en av Norges mest solgte biler. Snart får den selskap av C40.

Biler i flere størrelser

Erik Trosby er PR- og kommunikasjonssjef hos den norske Volvo-importøren. Han sier dette om merkets planer fremover:

– Elbil-utgavene av XC40 og C40 er starten på en rekke spennende modellanseringer for Volvo, der helelektriske XC90 er neste modell i porteføljen. Det blir en meget spennende bil for det norske markedet, som de siste årene har satt stor pris på våre SUV-er, sier Trosby.

Han legger til:

– Det kommer biler i flere størrelser og segmenter og vi tror vi vil ha en modellportefølje som treffer behovet til norske kunder på en god måte.

Kan trekke henger – mange elbil-eiere får likevel problemer

Dagens XC90 er en stor suksess. Når tredje generasjon kommer, blir den også elbil.

Eier flere bilmerker

– Det ryktes også at Volvo jobber med en bil på størrelse under XC40/C40?

– I tillegg til C40, XC40 og neste generasjon XC90, har vi en ny plattform på vei i Volvo-systemet som heter SEA. Det står for Sustainable Experience Architecture. Den plattformen åpner for at vi kan lage mindre elbiler enn i dag, og dermed også nå et nytt segment og marked for Volvo, sier Trosby.

Her nyter Volvo også godt av stordriftsfordelene de har som en del av Geely-konsernet. Foruten Volvo, eier Geely også bilmerker som Polestar og Lynk & CO, i tillegg til at Geely i seg selv er en stor aktør i Kina.

Polestar 2? Nei, dette er konseptbilen Volvo 40.2 som aldri ble til noen Volvo, men i stedet ble Polestars andre modell.

Polestar 2 var først en Volvo

Samarbeid på tvers av merkene, gjør at man kan fordele både jobb og kostnader rundt utvikling av nye modeller. Det er også mulig å ta frem søstermodeller av eksisterende biler, og dermed utvide modellutvalget uten at det krever store investeringer.

Ett av de første eksemplene på dette er Volvo XC40 og Polestar 2 som deler veldig mye av teknologien under skallet. 2 ble også først vist som en konseptbil fra Volvo, før man bestemte seg for å rendyrke Polestar som eget merke.

Se video av nye Volvo C40 under: