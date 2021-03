Vil gi bøter til butikker som gjør forskjell på gutte- og jenteleker

I et nytt lovforslag i California blir det foreslått at varehus med over 500 ansatte skal slutte å dele leker opp i gutte- og jenteavdelinger.

Bak lovforslaget står politikerne Cristina Garcia (62) og Evan Low, skriver Los Angeles Times.

I lovforslaget ber duoen om at varehusene kan få 1000 dollar, altså over 8000 kroner, i bot hvis de fortsetter å gjøre forskjell på kjønnene etter å ha fått en skriftlig advarsel.

– Vi vil forsikre oss om at det periodiske system og dinosaurer ikke står i gutteavdelingen. Vi vil bare at barn skal være barn, sier Low til nettstedet.

Vil ikke hindre kreativitet

Garcia er leder for den lovgivende politiske grupperingen Women’s Caucus, som jobber for å fremme kvinners rettigheter i California.

Hun er tidligere mattelærer, og sier at hun som liten ønsket å leke med byggesett, men at hun ble demotivert fordi det ble ansett som en gutteleke.

Hun mener at leker som dette kan knyttes til bedre forståelse av vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk, som er områder hvor jenter og kvinner ofte er underrepresentert.

– Det er morsomt å leke, men det handler også om å utvikle ferdigheter. Det handler om ideer og om å være kreativ. Vi vil være sikre på at vi ikke begrenser barns kreativitet, sier hun.

I BRESJEN: Varehusgiganten Walmart har allerede sluttet å dele lekene sine inn etter kjønn. Foto: David J. Phillip/AP

Vil fjerne skilt

Kjønnsbaserte skilt og merkinger i varehuset skal heller ikke være lov.

Garcia og Low viser til at butikkgiganter som Target, Walmart og Toys R Us allerede har sluttet med gutte- og jenteskilt.

I en pressemelding sier Low at lovforslaget er inspirert av en kollegas åtte år gamle datter som klaget over at hun måtte gå i gutteavdelingen for å finne leker som hadde med vitenskap og matte å gjøre.

– Hvorfor skal en butikk fortelle meg hva som er ei jenteskjorte eller en jenteleke, spurte hun ifølge pressemeldingen.

Blir lovforslaget vedtatt av underhuset i California, trer den i kraft 1. januar 2024.

– Dette budskapet handler om å inkludere, sier Garcia.

Kjønnsnøytral potetleke

TV 2 skrev i februar at leketøysgiganten Hasbro endrer navnet på den 70 år gamle leken «Mr. Potato Head» og gjør den kjønnsnøytral.

Nå heter den bare «Potato Head».

Avgjørelsen ble tatt med ønske om å fremme likestilling og inkludering, og Hasbro annonserte at barn nå kan lage sin egen Potato Head-familie og tilpasse den slik de vil, uavhengig av kjønn.

De kommer til å lansere et lekesett med to potetforeldre og en potetbaby, der man kan velge likekjønnede potetforeldre.

KJØNNSNØYTRALT: Leketøysgiganten Hasbro viser frem sin nye Potato Head-familie. Foto: AP

Skaperglede og positivitet

Foreningen FRI arbeider for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

Leder i foreningen, Inge Alexander Gjestvang, syns det er spennende å se utviklingen blant leketøysprodusentene.

– Det er positivt at vi kan legge litt fra oss de strenge forventningene til at leker skal ha bestemte kjønn og være ment for bestemte barn, sa han til TV 2 i februar.