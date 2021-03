– Vi kjenner Moldes svakheter

Se Granada - Molde på TV 2 Zebra og TV 2 Sumo torsdag fra klokken 20.30

– Som lag er vi veldig ydmyke. I den spanske ligaen er vi et beskjedent lag. Men når det kommer til konkurranseinstinkt, er det noe vi har mye av. Vi er et lag med sjel.

Det sier Granada-manager Diego Martínez til TV 2, før møtet med Molde i åttedelsfinalen av Europa League.

Har tatt voldsomme steg

Og nettopp det intense konkurranseinstinktet gjorde at lille Granada ryddet selveste Napoli av veien i forrige runde. 2-0 hjemme og 1-2 borte er meget sterkt mot storlaget fra Italia. Dermed kjemper både Granada og Molde om plass i en historisk kvartfinale.

Den spanske klubben, som ble stiftet for 89 år siden, har aldri vært med i Europa, men nå satses alt på avansement.

– Vi skal fokusere på å levere vårt aller beste. Vi kjenner motstanderen godt. Vi har analysert dem og kjenner svakhetene deres, fortsetter Martínez.

JUBEL: Granada-spillerne i ekstase etter at avansementet var sikret. Foto: FILIPPO MONTEFORTE

For to sesonger siden var laget fra Sør-Spania nede i andredivisjon. Nå er Granada et stabilt lag i La Liga, med ringreven Roberto Soldado på topp. 35-åringen har en fortid i blant annet Real Madrid, Valencia og Tottenham. Men det er ikke suverene enkeltspillere som kjennetegner Granada.

– Individuelt er vi gjerne ikke bedre enn mange, men som et lag kan vi nå langt, og det har vi vist nå. Dette var utenkelig for to år siden. Vi er optimistiske og vi vil være ambisiøse, sier manageren.

– Vi skal dominere

Sportsdirektør Fran Sanchez er overrasket over fremgangen klubben har gjort denne sesongen.

– Målet var å bygge et lag som skulle overleve i La Liga, og vi visste at det ville bli vanskelig. Men takket være innsatsen til spillerne er vi nå med i Europa for første gang i klubbens historie. Det har vært en utrolig tøff sesong med veldig mange kamper. Vi har aldri spilt så mange kamper. Jeg tror kun Tottenham har flere kamper enn oss denne sesongen, sier Sanchez til TV 2.

Granada, som ligger midt på tabellen i La Liga, er kanskje små favoritter før møtet med Molde, men spanjolene tar definitivt ikke lett på oppgaven.

– Jeg syns det Molde har gjort er helt ekstraordinært. De skal ha honnør for å ha slått ut et sterkt lag fra Bundesliga som Hoffenheim. Konseptet favoritt bryr jeg meg ikke om. Molde og Granada er her fordi favoritter ikke eksisterer. Det handler om å konkurrere, i 90 minutter eller mer. Man må være fokusert og opptatt av detaljer. Sånn er fotball og spesielt i slike utslagsrunder. Det viktigste for oss er vår plan, idé og stil. Begge lag har muligheter her, vi skal være klare for å møte alt. Vi skal holde fokus og dominere, sier Martínez.

LOKAL HELT: Granada-Paven gjør sin hellige plikt for favorittklubben.

Hjelp fra lokal Pave

Granada vil savne fansens støtte hjemme på Nuevo Estadio de Los Cármenes. Men supersupporter Fran Fernández vil nok uansett gjøre en innsats for favorittlaget. Han har nemlig tatt jobben som klubbens hellige far, og i fullt Pave-kostyme velsigner han både klubb og fans.

– Jeg er Granada-Paven, sier han til TV 2 og fortsetter:

– Som supporter støtter jeg laget og gleder meg sammen med fansen. Klubben har gitt meg lov til å vandre rundt på tribunen slik at jeg kan tilby publikum et show. Klubben tar veldig godt vare på meg og Granada-fansen har stor respekt for meg. Når Molde kommer hit for å spille, får de så klart min velsignelse. Men dette er min hjemmebane, og her vil Granada kjempe for å vinne. Og vi skal kjempe, som alltid, med mot. Sånn er det. Men måtte den beste vinne.

Se reportasje fra Granada i videovinduet øverst