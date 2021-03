Bil krasjet i butikkvindu etter trafikkulykke i Oslo sentrum

En bil havnet i et butikkvindu etter en ulykke der en sparkesykkel var involvert.

Oslo politidistrikt fikk melding klokken 9.51 om en trafikkulykke på Olaf Ryes plass på Grünerløkka, der en bil og en sparkesykkel var involvert.

Da en politipatrulje kom ti lstedet, lå sparkesyklisten på bakken. Vedkommende var bevisst, og skadeomfanget er uavklart.

– Bilen har i forbindelse med ulykken kjørt inn i et vindu i et bygg på stedet. To personer i bilen som fremstår uskadde, skriver politiet på Twitter.

Saken oppdateres.