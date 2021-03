Dette frykter de mest: – Vi har hatt syv sammenbrudd

Denne uken er det premiere på sesong to av Kompani Lauritzen, hvor 14 kjendiser har dratt til Setnesmoen militærleir.

Forvandlet til rekrutter er målet at kjendisene skal bli en bedre versjon av seg selv. Det skal de bli gjennom hardt arbeid og tøffe prøvelser som Dag Otto Lauritzen og makker Kristian Ødegård har satt opp.

Dette frykter de

Når Marte Bratberg ringer deltakerne, kan de avsløre sine aller største frykter og utfordringer.

Christine Dancke (37), programleder, artist og musikkekspert.

– Jeg har veldig problemer med kaldt vann, forteller 36-åringen og kan avsløre at hun har opplevd kaldt vann flere ganger under oppholdet.

– Jeg har problemer med høyder også, men jeg tror det blekner i forhold til det kalde vannet. Jeg eksponerer meg ikke så mye for høyder i det daglige livet, men når jeg plutselig står oppi det, så er det veldig ekkelt, forteller Dancke.

Ulrikke Brandstorp (25), artist.

– Jeg frykter at jeg ikke skal være sterk. Jeg ser på meg selv som relativt psykisk sterk i hverdagen. Jeg er redd for å havne i situasjoner hvor jeg ikke er det. Det er det jeg frykter mest, avslører Brandstorp.

– Jeg er ikke så glad i høyder heller, men det sitter i hodet, så det går fint, følger hun opp.

Jakob Schøyen Andersen (31), skuespiller og komiker.

– Høyder, fart og spenning, sier skuespilleren, og legger til at det også er én spesiell person han frykter.

– Jeg er redd for fenriken. Når han kommer gående, så blir jeg stresset. Utenom det, så er det høyder. Da slutter kroppen å funke fra rumpen og ned, sier han og fortsetter:

– Jeg tror det er lurt å bli utfordret på de tingene, fordi jeg vet jeg har det i meg.

Vida Lill Berge (31), radioprogramleder og reality-profil.

– Jeg er redd for mye. Jeg tror min største frykt er høyder, sier hun og forklarer videre:

– Alt som handler om å binde seg fast i tau, eller gå over høye ting, det håper jeg ikke skjer, forteller Berge.

Syv sammenbrudd

Morten Hegseth Riiber (35), journalist og programleder og Vegard Harm (24), influenser.

Allerede i episode én kan vi se at VGTV-profilen Vegard Harm bryter sammen, noe kollega Morten Hegseth ble bekymret over.

– Jeg fikk sammenbrudd første dagen, allerede etter et par timer, avslører 24-åringen.

– Vi skulle møtes, og så finner jeg ikke Vegard, så jeg tenkte han tisset, men da måtte han ha tisset veldig lenge, sier Hegseth spøkefullt.

Harm utdyper at det var en litt for brå start på militæret for hans smak.

– Det er så beinhardt at det er sjukt. Det var et så stort sjokk for meg da jeg fikk kjeft at jeg endte med å ligge bak en kaserne mellom to trær og grine hysterisk, sier han.

Videre forklarer 24-åringen at det ikke er den siste gangen han bryter sammen i programmet.

– Jeg har hatt flere knekker, men dette var den første, sier han før Hegseth skyter inn:

– Jeg telte i går, vi har hatt syv sammenbrudd.