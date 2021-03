– Qatar skulle aldri fått VM i førsteomgang.



Det er landslagssjef Ståle Solbakkens tydelige melding.

I sitt første store intervju om den store snakkisen i norsk fotball for tiden, den reelle trusselen om at Norge bør boikotte VM i Qatar, åpner Solbakken blant annet opp om følgende:

Hvorfor han mener boikott er feil virkemiddel nå.

At han mener dialog er et for feigt virkemiddel.

Han gir arrogansen til UEFA og FIFA det glatte lag.

Og han innrømmer at han neppe kunne vært norsk landslagssjef om han trodde en boikott var det riktige.

– Da jeg tok på meg denne jobben, så hadde jeg gjort meg opp en grunnleggende mening om at jeg har tro på at det å stå utenfor har mindre verdi. Men da hadde jeg ikke de samme opplysningene som nå, hvor jeg virkelig har gått en hard runde. Jeg vet jo at når jeg fredag skal ta ut den første landslagsstroppen, så vil mye av det rettmessig handle om Qatar-spørsmålet. Da kan jeg ikke sitte der og spille et skuespill dersom jeg ikke har troen på at menneskeheten kan finne sammen på tross av det verste, holdt jeg på å si. Men jeg tror fortsatt at det finnes et håp der om at vi - ved å være innenfor - kan påvirke mer, sier Ståle Solbakken.

Han legger ikke skjul på at saken er kompleks. Nettopp derfor har Solbakken, som altså på fredag tar ut sin første landslagstropp, brukt mye tid den siste uken på å sette seg inn i saken.

– Jeg tror jeg har vært i kontakt med Gud og hvermann. Jeg har snakket med alt fra de som har doktorgrad i arbeidsinnvandring til gravende journalister og fredsmeglere. Jeg har vært i kontakt med hele spekteret av det som kan gi meg informasjon slik at jeg kan ha en god magefølelse hvis vi kvalifiserer oss, eller får lov til å kvalifisere oss til VM, sier Solbakken.

Hans konklusjon, utifra det han har hentet til seg av informasjoner, er at han per dags dato mener en boikott blir feil virkemiddel.

Mener dialog blir feigt

– Det er viktig for meg å si at jeg tror alle er enige om at Qatar ikke er i nærheten av å innfri menneskerettighetene som alle holder så kjært. De skulle aldri fått mesterskapet i førsteomgang, i hvert fall ikke uten at det ble stilt kraftige krav bak hva som måtte til for å få mesterskapet. Og det er ingen tvil om at UEFA og FIFA har hatt altfor mange svin på skogen, både i forkant og i etterkant. Men nå handler det om hvordan vi nå kan hjelpe arbeidsinnvandrerne på best mulig måte, sier Solbakken.

Nettopp derfor har han blitt tryggere på at boikott, slik han ser det, ikke er riktig virkemiddel akkurat nå.

– Det er komplisert, det er supervanskelig. Og jeg er kanskje litt naiv, men jeg har fortsatt den lille troen på at menneskeheten at om vi er innenfor og bruker de korrekte virkemidlene, så kan vi få ting i riktig retning. Jeg tror det kan gi større resultater, sier Solbakken.

Lenge har Norges Fotballforbund vært klar på at de mener en dialog med Qatar har vært riktig virkemiddel. Supporterne har på sin side mistet tålmodigheten, spesielt etter at en rapport fra The Guardian konkluderte med at 6500 gjestearbeidere har mistet livet etter at Qatar ble tildelt VM i 2010.

– Jeg tenker ikke at det må være enten dialog eller boikott. Ordet dialog synes jeg er veldig vagt og veldig feigt. Det må være press. Det må være direkte aksjoner og det må settes inn tiltak for at ting skal bli bedre. Jeg har full respekt for de som mener boikott nå er eneste løsning, men samtidig mener jeg da at man må ha respekt for de som mener at man skal stå i det og prøve å påvirke, sier Solbakken.

– Hvilke tiltak kan man da gjøre nå?

– Jeg har mine tanker, men det vi får se da om vi får gjennomføre det. Men hvordan skal jeg si det uten at det blir oppfattet feil... Ting tar tid. Da tenker jeg ikke bare på arbeidsinnvandring, men kanskje på å forandre på en retur som vi ser på som en selvfølge. Vi sliter fortsatt med rasisme i vårt samfunn. I snille og trygge Norge sliter vi fortsatt med homofilidebatten, sier Solbakken.

Han nevner ikke konkrete tiltak på direkte spørsmålet, men i løpet av intervjuet med TV 2 skisserer han likevel flere konkrete påvirkningsmuligheter:

– Jeg tror vi går inn mot 20 kritiske måneder nå der vi kan sette et ekstremt søkelys på forholdene i Qatar. Det kan være at det gjør vondt nå, men det kan gjøre at mennesker får det bedre på sikt, sier Solbakken.

– Et krav som jeg tror kan være bra, er jo for eksempel å åpne opp for at journalister får reise rundt fritt i Qatar og spørre, grave og lage egne forutsetninger for å mene. Det er selvfølgelig veldig seint, men det er en åpenhet jeg tror mange hadde sett på som et stort skritt framover, sier Solbakken.

– Jeg tror også at vi som A-landslag kan lage aksjoner. Vi kan finne på ting som kanskje verden ser. Idretten kan sende signaler, det viser blant annet Black Lives Matter-kampanjen, sier Solbakken.

– Hva er best for arbeiderne?

Poenget til landslagssjefen nå er at man først og fremst må se på hva som per dags dato gagner fremmedarbeiderne i Qatar.

– Terje Svendsen har sagt at en norsk boikott vil bli møtt med et skuldertrekk. Hva tenker du om det?

– Hvis du siterer han riktig, så tenker jeg at det ikke sikkert er riktig. Noen vil nok argumentere med at det forhåpentligvis gjør at andre følger etter. Men sett at alle blir enige om at VM skal spilles i for eksempel England. Hva skjer med arbeiderne i Qatar? Løser det noe for dem? Får de et bedre liv. Ja, kanskje kan du ved å straffe Qatar få de til å tenke seg om, men på den andre siden kan det bli en slags stillingskrig som gjør jernteppet sterkere. Slike problemstillinger viser kompleksiteten i det hele, sier Solbakken.

Uansett boikott eller ikke: Landslagssjefen er overbevist om at bare det at boikott er blitt et tema, gjør at Qatar får et ekstra press på seg om å ta vare på arbeiderne i større grad.

– Er det blitt slik slik at hvis du ikke støtter boikott, så støtter du FIFA og pampeveldet?

– Det er sikkert noen som tenker det, men jeg har ikke mange gode ord å si om FIFA verken nå eller i et historisk perspektiv. Det gjelder UEFA også. De må åpne seg opp i mye større grad, de må åpne opp hele sitt system og bli enda mer demokratisk, sier Solbakken.

Han er lite imponert over fotballforbundene:

– Du kommer ikke unna at det har vært bekmørkt, og i en årrekke har både FIFA og UEFA opptrådt med en arroganse og mangel på forståelse for demokrati og konstruktive løsninger som folk kan akseptere og forstå. Det har vært en slags overkjørsel av supportere. Den frustrasjonen har blitt bygd opp over tid. Qatar er på en måte toppen, tror jeg, sier Solbakken.

– Kunne neppe trent Norge om jeg var for boikott

Han understreker gang på gang at han har full forståelse for at mange mener boikott er eneste virkemiddel.

Selv var han faktisk med på det som kan minne om en boikott for under et år siden. I 2019, da Solbakken var FCK-sjef, besluttet klubben at de ikke skulle reise til Dubai lenger på grunn av landets forhold til menneskerettigheter.

– Det vi gjorde da, var nettopp for å gjøre en slags markering. Du kan kanskje si det er dobbeltmoral, men en av gangene vi var der nede fikk vi blant annet snakket med en prins. Det er godt mulig han avblåste oss, men vi fikk i alle fall sagt fra. Så besluttet vi jo i ettertid at vi ikke skulle reise dit mer. Så kan man spørre seg hvor grensa skal gå? Det er ingenting som tilsier at ikke grensa er nådd for lengst, men igjen: Hvilke virkemidler er best framover, sier Solbakken.

Han føler han selv gikk inn i sine undersøkelser om Qatar-VM med et åpent sinn. Det til tross for at han innrømmer at han neppe kunne ledet det norske langslaget om han kategorisk var negativ til et VM i Qatar.

– Antakeligvis kunne jeg ikke det. Antakeligvis ikke. Jeg kunne kjørt kvalik, men det ville jeg hatt vanskeligheter med, sier Solbakken.

– Hva hadde skjedd da?

– Jeg måtte jo fortalt arbeidsgiver da at jeg ikke synes vi burde dratt dit. Og da kan det hende det hadde løst seg selv.

– Kan du fortsette som landslagssjef hvis Norge sier nei til VM i Qatar på søndag?

– Det har jeg ikke brukt en kalori på. Jeg har brukt all min tid på å sette meg inn i denne saken, så jeg kan stå inne for det jeg har sagt til deg nå. Og så har jeg jobbet hardt med å gjøre et ærlig og redelig uttak som gjør at alle spillerne skal være trygge på at de er sett i opptakten til landslagsuttaket på fredag, sier Solbakken.

Ifølge landslagssjefen er det ingen spillere som foreløpig har signalisert at de ikke ønsker å være med. Men han er åpen for at det kan skje.

– Er du overrasket over at debatten er blitt så stor?

– Ikke overrasket, men det har slått innover meg at jeg som øverste leder må ha gjort min research slik at jeg har min kropp, mitt hode og mine argumenter i et hjørne. Jeg kan ikke sitte her i et intervju med deg, der du presser meg fra hjørne til hjørne og stiller alle de vanskelige spørsmålene, uten å ha en god følelse i magen, sier Solbakken.

Allerede søndag kan Norges VM-skjebne bli avgjort. Da kommer saken trolig opp på Fotballtinget.

– Hva er din oppfordring til klubbene som skal dit?

– Stem slik magefølelsen er og på det dere innerst inne mener er riktig. Og hvis man ikke er overbevist nå, så har man alltid mulighet til et ekstraordinært ting. Men det viktigste er uansett at alle stemmer og gjør det man mener er riktig, sier Ståle Solbakken.

Selv påpeker Ståle Solbakken at han tross alt er glad for at debatten har blusset opp. Nå håper han diskusjonsklimaet framover blir godt.

– Jeg tenker at ingen er bedre eller dårligere menneske fordi du enten tror på boikott eller fordi du tenker at vi bør stå i det. Det at jeg mener boikott blir feil, gjør meg ikke til et bedre eller dårlige menneske. Jeg har fortsatt de samme feilene og manglene. Men det viktigste for meg har vært å kunne gjøre meg opp en ærlig og oppriktig mening om hvor jeg står i diskusjonen, sier Solbakken.