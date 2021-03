Mac and cheese med stekt bacon

Bacon kan sløyfes eller erstattes med kokt skinke.

Glutenfri: Velg glutenfri pasta og glutenfri brød til dryss.

Dette trenger du:

Til 4-5 personer

Ca. 400 g makaroni (jeg valgte den store typen)

1-2 ts olivenolje

Ca. 200 g bacon, finkuttet

1 fedd hvitløk

Hvit saus:

2 ss smør

1 finhakket sjalottløk

2 ss hvetemel

6 dl melk

Ca. 200 g revet ost, gjerne en blanding av flere typer (bruk de restene du har – blanding av revet hvit lagret ost, parmesan, finstrimlet mozzarella og litt blåmuggost for de som liker det)

Smak til med salt, pepper og eventuelt revet muskatnøtt

Til topping:

Revet hvit ost, tørt brød/loff smuldret opp (kan sløyfes)

Slik gjør du:

Kok makaroni etter anvisning på pakken, 1-2 minutter, mindre enn det som er angitt. Hell av kokevannet og vend inn litt olje slik at pasta ikke kleber seg sammen.

Finsnitt bacon og stek til det er gyllent og sprøtt, tilsett eventuelt finhakket hvitløk helt mot slutten.

Lag hvitsaus. Smelt smør, surr finhakket løk, rør i hvetemel og spe med melk under omrøring. La sausen koke 2-3 minutter, rør om slik at sausen ikke legger seg ved i bunnen. Smak til med salt (husk at osten og bacon er salt), pepper og eventuelt revet muskatnøtt.

Trekk kasserollen vekk fra platen og rør inn ca. 2/3 av den revede osten, resten skal drysses over retten før steking. Tilsett kokt makaroni i ostesausen og fordel over i en smurt ildfast form. Dryss over resten av osten og eventuelt smuldret tørt brød og ringle over litt olivenolje (2-3 ts).

Sett formen i varm stekeovn 200 grader, nederste rille og stek/gratiner til retten er gyllen og sprø på toppen, ca. 30 minutter, avhengig av høyden på formen.