Unnlot å svare på Ødegaard-spørsmål

Se Olympiakos-Arsenal torsdag kl. 21.00 på TV 2 Sumo og Sport 1.

Arsenal har hatt en vanskelig sesong så langt og London-laget befinner seg foreløpig på en tiendeplass i Premier League. Nå håper Mikel Arteta å redde noe av inntrykket gjennom Europaligaen.

– Jeg er alltid positivt. Det er fortsatt mye å spille for. Vi må sette sammen en fire-fem seiere på rad og da vil ting se bedre ut om noen uker. Det er opp til oss og vi må tro på det. Uten tro er det ikke mulig å oppnå noe, sier Arteta.

Martin Ødegaard (22) fikk tillit fra start i begge utslagskampene mot Benfica forrige runde, og Arteta kan fortelle TV 2 at han er godt fornøyd med 22-åringens bidrag på Emirates så langt.

– Jeg er veldig fornøyd med han. Han har funnet seg kjapt til rette i gruppa og vet hva som kreves. Oppførselen, holdningene og arbeidsmoralen hans har vært fenomenal. Han har hatt øyeblikk som har vært bedre enn andre, men alt i alt er jeg er veldig fornøyd med han, sier Arteta til TV 2, men spanjolen unnlater samtidig å svare på spørsmål om han ønsker å hente Ødegaard permanent i sommer.

Da TV 2 snakket med Arsenal-kjenner og The Athletic-journalist David Ornstein for noen uker siden, var han klar på at flere faktorer må klaffe om det skal bli en permanent overgang.

– Arsenal er ganske klare på at de ønsker å gjøre avtalen permanent dersom han presterer, men det er et stort men. En ting er om han faktisk leverer, men så må også Real Madrid være villig til å selge og Arsenal må komme opp med pengene, forklarte Ornstein til TV 2. Han tror London-klubben ønsker mer fra den norske playmakeren.

– Arsenal vil nok se at han utgjør en større forskjell før de bestemmer seg for å bruke de pengene som kreves for å få han vekk fra Real Madrid.

Drammenseren er uansett en del av Arsenal-troppen som skal prøve å revansjere fjorårets Europa League-exit mot Olympiakos. Forrige sesong ble grekerne for sterke i 16-delsfinalen og etter 2-1 på Emiratas tok seg videre på bekostning av Artetas mannskap.

– Vi måtte bruke litt tid på å fordøye skuffelsen, for det var hardt. Nå er omstendighetene annerledes, men realiteten det samme. Vi må slå de over to kamper for å gå videre, sier Arteta og legger til:

– Vi må ikke undervurdere hvem de er og hvor de kommer fra. De har spilt i Champions League og de slo oss i fjor, så nå må vi være enda bedre.

Arsenal har nå fire kamper på ti dager før den kommende landslagspausen. I de to første oppgjørene venter altså Olympiakos i Hellas torsdag, før Tottenham og Nord-London-derby står for tur til helgen.

– Det er en massiv uke for oss. Vi har fire viktige kamper foran oss og vi må vinne dem alle, avslutter Arteta bestemt.