Superstjernen raser mot Grammy-utdelingen

Artist Zayn Malik (28) går hardt ut mot musikkprisutdelingen, fire måneder etter at det ble klart at han selv ikke var nominert.

I november 2020 ble det avslørt hvem som er nominert til den amerikanske musikkbransjens gjeveste prisutdeling, Grammy Awards, som går av stabelen natt til mandag.

Nå, fire måneder senere, går artist og tidligere One Direction-medlem, Zayn Malik (28) hardt ut mot musikkprisens jury på sosiale medier.

«Fuck Grammyutdelingen og alle innblandede. Om du ikke håndhilser og sender gaver, blir det ingen nominasjoner. Neste år skal jeg sende dere en eske med godteri», skriver Malik på Twitter.

Fuck the grammys and everyone associated. Unless you shake hands and send gifts, there’s no nomination considerations. Next year I’ll send you a basket of confectionary. — zayn (@zaynmalik) March 9, 2021

For sent

28-åringen forlot boybandet One Direction for seks år siden og har siden den gang sluppet musikk som soloartist.

Hva som er årsaken til at artisten får ut sin frustrasjon på nettet først nå er uklart. Det samme er hvilke av musikkverkene artisten hadde hatt mulighet til å bli nominert for i årets utdeling.

Albumet hans «Nobody is listening», ble nemlig sluppet i januar i år og er dermed altfor sent ute til å kunne bli nominert. Det gjelder også singelen hans «Better» som kom ut i september i fjor, da årets nominasjoner kun gjelder for utgivelser frem til august 2020.

Korrupsjons-anklager

Malik er derimot ikke den første artisten til å kritisere prisutdelingen.

Da nominasjonene ble offentliggjort i høst, klagde blant annet Justin Bieber (27) på Instagram, ettersom han følte musikken hans hadde blitt misforstått.

«Changes var og er et R&B-album. Det blir ikke oppfattet som et R&B-album, noe som er veldig rart for meg», skrev Bieber. Se posten i sin helhet under.

Artisten The Weekend tok det samtidig et steg til og anklagde jurymedlemmene for å være korrupte, etter at albumet hans «After hours» ikke ble nominert.

«Grammyutdelingen fortsetter å være korrupt. Dere skylder meg, mine fans og industrien gjennomsiktighet..», skrev han på Twitter i november.

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency... — The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020

Den gang svarte Grammygallaens sjef, Harvey Mason Jr, at det «dessverre fantes færre nomineringer enn antall fortjente artister».

Nordmenn nominert

TV 2 har tidligere skrevet om nordmenn som har blitt nominert til årets prisutdeling.

Blant disse er låtskriveren og bodøværingen Caroline Ailin (31) som er nominert i kategorien «Song Of The Year», da hun har vært med å skrive Dua Lipa sin «Dont Start Now».

I tillegg er Linn Wie Andersen nominert sammen med legenden Paul McCartney for «Flaming Pie Collectors Edition», og Aurora Aksnes har vokal på låta «Into The Unknow» fra Frozen 2 som er nominert i kategorien «Best Song Written for Visual Media».

Blant de gjeveste prisene, «Record Of The Year» og «Album Of The Year», finner vi artister som Beyoncé, DaBaby, Billie Eilish, Taylor Swift og Coldplay.



Se fullstendig oversikt over alle de nominerte her.

Superparet ble foreldre

I september 2020 ble Malik og supermodell-kjæresten, Gigi Hadid (25), foreldre til en liten jente. Datteren har fått navnet Khai Hadid Malik.

Superparet har vært relativt hemmelighetsfulle rundt privatlivet siden Hadid ble gravid, og har blant annet ikke ønsket å vise bilder av datterens ansikt i media.

Hadid valgte heller ikke å vise frem magen før i slutten av august, selv om graviditeten ble avslørt i april. Grunnen til det skal ifølge henne være at hun ikke ønsket å ha fokus på hennes graviditet midt i en pandemi.