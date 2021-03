Jente hardt skadd i frontulykken i Alta

Alta kommune har fått bekreftet at en jente i barneskolealder er hardt skadd i frontulykken tirsdag kveld.

Politiet bekrefter til Alta kommune at en jente i barneskolealder er hardt skadd i frontulykken tirsdag kveld.

Ved Alta rådhus flagges det på halv stang onsdag.

Monica Nielsen (Ap), ordfører i Alta kommune, sier at det er en tragisk ulykke som preger lokalsamfunnet.

– Det er en jente som ligger på Universitetssykehuset i Nord-Norge, som er hardt skadd.

Nielsen sier videre at Haldde Montesorriskole i Alta er hardt berørt av ulykken, og at de har et kriseteam ved skolen.

PREGET LOKALSAMFUNN: Onsdag flagges det på halv stang i utenfor Alta rådhus. Foto: Nils Ole Refvik

– Vi følger opp dem som er pårørende etter hendelsen med psykososialt team og de ressursene vi har for å ivareta dem som er berørt, sier Nielsen til TV 2.

– Det er mange involverte, både familie og venner. De pårørende har min dypeste medfølelse i denne vanskelige tiden, sier hun videre.

Strekningen er utbedret

Strekningen ulykken fant sted, er E6 inn til Alta.

– Er det en typisk ulykkesstrekning?

PREGET: Ordfører i Alta kommune, Monica Nielsen, sier at det er en tragisk ulykke som preger lokalsamfunnet. Foto: Nils Olve Refvik

– Det er en strekning som er gjort betydelig utbedring på, men som man må komme tilbake til senere, sier ordføreren.

To omkom i ulykken

Tirsdag kveld omkom to personer i en frontulykke i Alta. Ytterligere tre er skadd i ulykken.

De tre får behandling på Universitetssykehuset Nord-Norge. Sykehuset opplyser at en av dem er alvorlig skadd, de to andre er lettere skadd.

Operasjonsleder Leo Johansen sa tirsdag kveld at det var tre personer i den ene bilen, og to personer i den andre.

Johansen bekrefter at det har pågått hjerte-/lungeredning på stedet, og opplyser at de tre øvrige skadde involverte har blitt fraktet til Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø med luftambulanse.

Johansen opplyste at politiet foreløpig ikke vet hvorfor ulykken skjedde.