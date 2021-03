Hvordan klarer du deg på Kompani Lauritzens evnetest?

I lørdagens episode av Kompani Lauritzen på TV 2, fikk du se at skuespiller Carl Martin Eggesbø (25) fikk førsteplass på evnetesten. Han imponerente og fikk 36 riktige svar på 43 spørsmål.

Kjendis-lærer Håvard Tjora (43) og TV 2 Sportens Siri Avlesen-Østli (36) kom hakk i hæl, og tok de to andre pallplassene med henholdsvis 35 og 33 poeng.

MULTITALENT: Eggesbø imponerte stort i samtlige øvelser i den første episoden. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Spørsmålene rekruttene fikk i år er ganske like de som fjorårets deltakere fikk. For at produksjonen skal slippe å endre alle spørsmålene fra i år til en potensiell ny sesong av Kompani Lauritzen, har de kun delt ut 15 spørsmål til God kveld Norge.

Spørsmålene kommer under. Helt nederst i saken ligger svarene på spørsmålene.

Spørsmål: Evnetest

Del 1: Regneoppgaver

Her testes din forståelse for tall og matematiske resonneringsevner.

Oberst Lauritzen har 7 medaljer og gir 3 medaljer til major Ødegård. Hvor mange medaljer har obersten gitt bort? Obersten og 3 befal samles til befalsråd. Etter å ha vasket seg godt på hendene, håndhilser alle med hverandre. Hvor mange håndtrykk må til for at alle fire får hilst på hverandre? En fallskjerm med hjelm koster 11000 kroner. Fallskjermen koster 10000 kroner mer enn hjelmen. Hva koster fallskjermen og hjelmen hver for seg? Vekkerklokken til fenriken er stilt inn på 05.55. Som den morgenfuglen han er, spretter fenriken opp sekundet den ringer og tar en dusj på 6 minutter i varmt vann, så 2 minutter i kaldt vann. Deretter bruker han 9 minutter på å kle på seg, før han lager frokost i 19 minutter, som han bruker 11 minutter på å spise. Fenriken må være ute av døra seinest 07.00. Han vil bruke 2 minutter på å ta på sko og låse døra. Hvor mye tid har han til å speile seg i de blankpussede støvlene sine før han drar? Skriv inn tallet som mangler i hver av rekkene:

Tallrekke 1: 4 – 11 – 18 – 25 - ?

Tallrekke 2: 6 – 18 – 54 – 162 - ?

Del 2: Kunnskapsoppgaver

Her testes grunnleggende dannelses- og kunnskapsnivå.

Hvor mange fylker har vi i Norge? Hva heter Norges lengste elv? Hvor høyt er Galdhøpiggen, Norges høyeste fjell? I hvilket fylke ligger Setnesmoen Leir? I hvilken norsk øygruppe heter den største øya Spitsbergen? Hva anses som «de fire store» norske rovdyrene? OBS: Alle 4 må være med. (Har man skrevet flere enn fire dyr får man 0 poeng.) Hvilket tilnavn hadde Harald, som ble Norges første konge etter slaget ved Hafrsfjord i 872? Hvilken viktig hendelse for Norge skjedde 7. juni 1905? Hvilken dato og hvilket år brøt andre verdenskrig ut i Norge? Kong Harald har ikke etternavn, men bruker ofte bokstaven R i stedet. Hva står R-en for?