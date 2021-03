Kristoff om det oppsiktsvekkende nivået i feltet: – Sykler like bra nå som da jeg vant Flandern rundt

Alexander Kristoff (33) er en av flere som sperrer opp øynene over nivået i sykkelsporten om dagen.

Se Paris-Nice på TV 2 Sumo og Sport 2 fra kl. 14.30.

En gjennomgående trend de siste to årene har vært at stadig yngre ryttere - Tadej Pogacar, Egan Bernal, Remco Evenepoel - setter den eldre garden - Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde, Chris Froome - i skyggen.

Det har også Alexander Kristoff fått føle på, med inntoget av de ikke helt umeritterte rytterne Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert, Thomas Pidcock, Mads Pedersen i klassikerne.

– Jeg føler nivået er høyere enn for noen år siden. Det er flere som har tatt steget opp og som har blitt flinkere på treningsbiten, forteller Kristoff, før han serverer et godt bilde på akkurat hvor hardt det har blitt å hevde seg:

– I Omloop Het Nieuwsblad (endagsritt i Belgia i februar), for eksempel, kjørte jeg like bra som da jeg vant Flandern rundt i 2015. Så nivået er absolutt høyere.

Tror ikke nivåhevingen skyldes doping

Til info ble det en anonym plassering på Kristoff i Omloop etter mekanisk trøbbel like før spurten skulle gå. I Flandern rundt i 2015, som mange nok husker, tok Kristoff kanskje karrierens største seier etter et angrep opp Kruisberg 26 kilometer før mål.

– Målt i watt (kraften som presses ned i pedalene, journ. anm) syklet jeg like bra. Målt i hvor mye tid jeg lå i overkant av 500 watt, hadde jeg like mye i Omloop som i Flandern, forklarer han.

Kristoff er langt fra den første som påpeker at nivået er betydelig høyere nå enn det var for bare noen få år siden - nevnte Nibali, Jakob Fuglsang med flere har snakket om det samme.

En markant nivåheving i en idrett som sykkelsporten gjør naturligvis at spørsmålene om doping må stilles.

– Jeg tipper og håper at det er en naturlig nivåheving. Noen vil selvsagt ta snarveier, og man blir jo aldri helt kvitt doping, men jeg tror det er betydelig mindre enn før. Flere trener nå bedre fra veldig ung alder. At rytterne er yngre og yngre når de slår gjennom har blitt en norm, mer enn et unntak, sier Kristoff.

Kristoff om lagkompisen: – Han er på et eget nivå

Nettopp det Kristoff nevner over, at man i større grad enn tidligere trener seriøst og målrettet i veldig ung alder, har av mange blitt trukket frem som en av grunnene til at nivået tilsynelatende er høyere både i klassikerne og i kampen om å vinne sammendraget i de store etapperittene.

Flere har også pekt på at det er større bevissthet rundt ernæring og profesjonalitet hos den nye generasjonen, flere elektroniske treningsverktøy å lene seg på i ung alder, og en endring i kulturen i sykkelsporten.

Tidene da unge ryttere nærmest måtte gå i skole hos de eldre og være hjelperyttere før de fikk kapteinsansvar virker til å være borte.

En av de aller beste «nye» rytterne er selvsagt Kristoffs egen lagkamerat Tadej Pogacar, som i fjor ble den yngste vinneren av Tour de France siden 1904.

– Han er imponerende. Vi var nylig på treningsleir sammen, og han er på et eget nivå. Det er kult med en så ung og god rytter, sier 33-åringen.