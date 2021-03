Charlotte (27) sa opp politijobben på dagen – nå tjener hun 1,7 millioner i måneden

Rose, som er fra Essex i England, var sikker på at hun hadde fått drømmejobben da hun var ferdig utdannet politibetjent.

Målet var å bli hundefører i politiet.

GAMLEDAGER: Charlotte Rose som nyutdannet hundefører i politiet. Foto: Charlotte Rose

Men, bare ett år i jobben, hadde hun fått nok av å bli dårlig betalt i det hun mener er en «mannsdominert verden».

Allerede som 20-åring leverte hun fra seg politiskiltet, pistolen og hunden sammen med en oppsigelse.

– Det ble tidlig tydelig at dette ikke var for meg, og at jobben var for mannsdominert, sier hun til nyhetsbyrået Jam Press.

– De andre jentene er sjokkert

Charlotte begynte å se seg rundt etter andre jobbmuligheter, og begynte å jobbe som glamourmodell.

Noen venninner tipset henne i 2016 om det nyoppstartede London-baserte nettstedet OnlyFans.

Charlotte var én av hundre kvinner som ble invitert til å opprette en profil på det nyttoppstartede nettstedet, hvor brukerne må betale for å se hver enkelt profil sine bilder og videoer.

På bare to år var hun blitt millionær, og det siste året har antall brukere skutt i været.

Ifølge Forbes er det nå over 50 millioner registrerte brukere på nettstedet som punger ut for å følge sine favoritter.

OnlyFans har blitt et yndet nettsted for pornostjerner, men Charlotte Rose har bestemt seg for å aldri legge ut nakenbilder eller -videoer.

– De andre jentene er sjokkert over at jeg tjener så mye uten å være mer på kamera, sier hun.

TV 2 har tidligere skrevet om Maria Elvegård (41), som ble overrasket over at OnlyFans var en større inntektskilde enn hun var klar over.

– Jeg skal fortsette så lenge jeg har tid. Jeg var overrasket over at man kunne tjene såpass bra uten å kle seg naken, sa Elvegård.

Kjøpte lilla Lamborghini

Charlotte Rose sier at hun tjener opp mot 1,7 millioner kroner i måneden ved å legge ut lettkledde bilder av seg selv.

– Jeg tror at jeg er den som tjener mest på OnlyFans uten å drive med porno, sier hun.

Hun påstår at hun ikke en gang bruker fem prosent av månedslønna.

I stedet investerer hun i eiendom og har startet sitt eget kosttilskuddsfirma.

Men, hun har oppfylt en livslang drøm, og kjøpt seg en lilla Lamborghini til 3,1 millioner kroner.

– Det føltes som om jeg var på toppen av verden da jeg prøvekjørte den, sier hun.

Jobber mellom 14 og 16 timer om dagen

Hun forteller at hun bruker mellom 14 og 16 timer om dagen på nettstedet.

Siden 2016 har hun lagt ut over 7000 bilder av seg selv.

– Hvis jeg tar meg fri, tjener jeg ikke penger, så jeg kjenner på presset om å jobbe hele dagen, hver dag, sier hun.

Hun mener at OnlyFans har et ufortjent dårlig rykte.

– Jeg har lojale fans som sier at de ikke vil være på siden min hvis jeg blir mer eksplisitt, og jeg klarer meg bra ved å være annerledes, avslutter hun.

Charlotte Rose sier at hun ønsker å smi mens jernet er varmt.

– Man vet aldri når dette tar slutt, så jeg bygger opp bedriften min sånn at jeg kan lene meg tilbake om noen få år, sier hun.

KRASJET ONLYFANS: Skuespiller Bella Thorne ankommer Golden Globe-vorspillet i januar 2020. Foto: Jean-Baptiste Lacroix/AP

Svimlende summer

OnlyFans-profiler kan tjene enorme summer.

Sidens mest profilerte brukere, som rapperen Cardi B (28) og realitystjernen Blac Chyna (32) kan ifølge Forbes tjene over 100 millioner kroner i måneden.

Den tidligere Disney-stjernen Bella Thorne (22) krasjet nettstedet og tjente over ni millioner kroner på 24 timer da hun i fjor opprettet en OnlyFans-profil.