– Vinteren gjør comeback

Med store nedbørdsmengder i Sør-Norge og kraftig vind i Nord-Norge blir våren satt på pause, sier meteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt.

Han ber folk være tålmodige med våren mens vinteren gjør et lite comeback onsdag og torsdag.

Det er nemlig ventet hele 30-40 milimeter nedbør i indre strøk flere steder i Sør-Norge, og mange steder vil nedbøren komme som snø.

Advarer mot trafikkaos

– Det kan bli utfordrende kjøreforhold, advarer Sarchosidis.

Han sier det vil kunne bli snødekte veier flere steder i løpet av kvelden og morgendagen.

– Noen er kanskje i vårmodus og glemmer at det fortsatt kan komme snø. Det kan by på trafikkproblemer, sier han.

Meteorologene har imidlertid gode nyheter til deg som er lei av vinterværet og lengter etter sommeren. Snøværet har nemlig ikke kommet for å bli.

– Det vil roe seg inn mot helgen, sier Storm-meteorolog Ina Ynnesdal.

De nærmeste dagene er det mye vær på gang i store deler av landet. Kraftige lavtrykk fører til sterk sør-østlig vind over Sør-Norge opp mot Nordland, der innbyggerne kan vente vind opp til storm styrke.

Kan føre til ødeleggelser

På Øst-, Vest- og Sørlandet blir det også mye vind, og spesielt på Vest- og Sørlandet er det ventet vindkast opp mot 25-30 meter per sekund.

Sarchosidis peker på sterk vind som utfordringen for Nord-Norge, mens nedbør i form av både regn, sludd og snø blir hovedutfordringen i sør.

– Det er såpass med vind at det kan føre til ødeleggelser, advarer Ynnesdal.

Hun sier at mye vær er betegnende for hele landet de kommende dagene, og særlig Vestlandet er utsatt for nedbør. Områdene som får mest nedbør er Rogaland, Agder, Vest-Telemark, og til dels Viken.

Bedre mot helgen

I ytre strøk vil nedbøren komme som regn eller sludd, mens man må høyere opp i landet for å få snø. Temperaturene holder seg ganske stabile, og kan ligge på plussiden flere steder i landet.

Mot helgen skal det bli roligere vær både nord og sør i landet, og temperaturene holder seg milde til tross for skiftende vær. Det kan på det varmeste trekke seg opp mot null også i Bodø og Tromsø, men stort sett holder det seg kaldt i nord.

– Våren er her og den fører med seg alt mulig rart av vær, både av pluss- og minusgrader. Det er svingende, skiftende vær, sier Ynnesdal.