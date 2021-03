Arkansas nær totalforbud mot abort

Guvernør Asa Hutchinson har signert et lovforslag som gjør det så godt som forbudt med abort i delstaten.

Den republikanske guvernøren har tidligere uttrykt skepsis til lovforslaget, men valgte likevel å godkjenne den omfattende innskrenkingen tirsdag.

Den nye loven tillater kun abort dersom det er nødvendig for å redde morens liv, og åpner ikke for unntak i graviditeter forårsaket av voldtekt eller incest.

Guvernør Hutchinson sier han godkjenner lovforslaget fordi det har «overveldende politisk støtte», og peker videre på at han lenge har vært en sterkt motstander av abort.

Sammenliknes med slaveri

Republikaneren Jason Rapert sammenlikner abort med slaveri. Foto: Danny Johnston/AP Photo

Arkansas er én av i alt 14 delstater som har fremmet lovforslag om å totalforby abort i 2021, skriver Associated Press. Forslagene fremmes av republikanere som ønsker å tvinge Høyesterett til å revurdere abortspørsmålet for hele USA.

Abort ble tillatt i USA som en følge av avgjørelsen i høyesterettsdommen Roe v. Wade fra 1973. Nå som domstolen har et konservativt flertall håper abortmotstandere at denne avgjørelsen vil endres.

– Vi må kvitte oss med abort i dette landet akkurat slik som vi kvittet oss med slaveri på 1800-tallet. Alle liv har en verdi, sier republikaneren Jason Rapert, som fremmet lovforslaget i Arkansas.

Strider mot Høyesterett

Hutchinson har innført en rekke innskrenkinger av abortretten i sine fem år som guvernør, men var bekymret for at det ferske lovforslaget gikk imot Høyesteretts avgjørelse da det ikke inneholder unntak for voldtekt og incest.

– Forbudet strider mot Høyesteretts avgjørelse, men formålet med lovforslaget er å åpne opp for at Høyesterett omgjør denne avgjørelsen, sier guvernøren, som legger til at han hadde foretrukket om lovforslaget inneholdt unntak for graviditet ved voldtekt og incest.

Varsler omkamp

Forbudet vil ikke tre i kraft før tidligst til sommeren, og motstandere av lovforslaget sier de vil forsøke å stanse loven innen den tid. Borgerrettighetsgruppen American Civil Liberties Union kaller forbudet «ondskapsfullt og grunnlovsstridig».

– Guvernør Hutchinson: Vi sees i retten, varsler gruppens leder Holly Dickson. Hun er ikke den eneste som ytrer sin misnøye over forbudet.

Abortklinikken Planned Parenthood tar kraftig avstand fra lovforslaget. Foto: Jeff Roberson/AP Photo

– Dette er politikk på sitt aller verste. I en tid hvor folk trenger økonomisk støtte og grunnleggende sikkerhetstiltak, er et abortforbud ondskapsfullt, farlig og fullstendig urettferdig, sier Alex McGill Johnson, leder for Planned Parenthood.

Arkansas har allerede noen av de strengeste abortlovene i USA, og for to år siden vedtok guvernør Hutchinson at han vil forby behandlingen dersom Høyesterett omgjør Roe v. Wade.

Samtidig vurderer delstaten en rekke nye innskrenkende tiltak, som å kreve at kvinner som ønsker abort først må se et ultralyd-bilde av fosteret. Lovforsamlingen i Arkansas skal stemme over dette forslaget de kommende dagene.