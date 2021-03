Haaland med keeperhevn da han tok Solskjær-rekord

Dortmund - Sevilla 2-2 (5-4 sammenlagt)

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Eventyret Erling Braut Haaland vil ingen ende ta.

Med to nye scoringer sendte han Dortmund videre til Champions League-kvartfinale. Det endte 2-2 i returkampen mellom Dortmund og Sevilla.

Dermed tok Dortmund seg videre til kvartfinale med 5-4 sammenlagt.

– Vi må sette pris på dette, for det vi ser er helt unikt, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt om Haaland.

Haaland i krangel: – Det er karma

Haaland sørget for 1-0-ledelse til pause da han iskaldt satte inn Marco Reus' innlegg på en sjelden Dortmund-sjanse i første omgang.

Tidlig i andre omgang ble det et vanvittig drama med annullert mål, straffebom og nytt forsøk fra ellevemetersmerket. Sevilla-målvakt Bono forsøkte å psyke ut Haaland på straffen tidlig, men jærbuen scoret, jublet og ropte foran Bono, før han ble jaget av illsinte motstandere.

– Jeg var nervøs før den andre straffen, men han skrek i fjeset mitt på den første, så jeg visste det ville være enda bedre å score. Det var fint at det skjedde, sier Haaland.

– Jeg vet ikke hva han skrek, men jeg gjentok bare det samme. Det er karma, sier Haaland om keeperkrangelen.

Etter kampen så det imidlertid ut til å være god stemning mellom Haaland og Bono.

– Keeperen sto for langt ute på den første, og jeg ville scoret om han sto på linjen, slik det skjedde på den andre. Jeg scoret da han ikke jukset, sier Haaland.

Haaland tok Solskjær-rekord

Haaland står nå med utrolige 20 mål på bare 14 kamper i Champions League. De mestscorende spillerne i turneringens historie, Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, brukte henholdsvis 40 og 56.

Jærbuen tok også over rekorden for nordmenn med flest Champions League-scoringer. Ole Gunnar Solskjær hadde flest med 19 mål for Manchester United.

Haaland står nå med like mange Champions League-scoringer som store stjerner som Fernando Torres, Nicolas Anelka og Harry Kane.

Totalt har han 31 mål og åtte assist på 29 kamper denne sesongen.

Thorstvedt: – Ganske sykt

Med 2-3-tap i hjemmekampen måtte Sevilla jakte på scoringer i Dortmund, og spanjolene gikk rett i strupen på vertene. Dortmund ble presset langt tilbake, men etter 35 minutters spill sto tyskerne høyt og vant ballen.

Marco Reus ble spilt fri og la igjen til Haaland, som iskaldt satte inn 1-0.

– Er det mulig å ha mindre ball? Likevel står Haaland med 19 mål i Champions League. Det er ganske sykt å score i en sånn omgang med så lite ball, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

På overtid av første omgang ropte Sevilla på straffespark da et skudd fra Lucas Ocampos gikk i armen på Mahmoud Dahoud, men dommer Cüneyt Cakir vinket spillet videre.

– Det er ingenting. Han har ryggen til og armen inntil kroppen, så jeg kan ikke forstå at det skal være noe, mener Thorstvedt.

Vilt drama da Haaland doblet

I åpningsminuttene av andre omgang tok det fyr i Dortmund.

Etter en god kontring og et fint veggspill med Thorgan Hazard, ble Sevilla-spiller Fernando Reges sendt i bakken av Haaland, før nordmannen satte inn 2-0 fra skrått hold. Men jubelen skulle stilne.

Dommer Cakir gikk bort til VAR-skjermen og valgte å annullere scoringen, men han fikk også se Haaland bli dratt i trøyen av Jules Koundé. Derfor valgte den tyrkiske kamplederen å dømme straffespark.

Haaland stilte seg opp, men forsøket ble reddet av Bono. VAR-dramaet var imidlertid ikke over. Reprisen viste at Bono var utenfor streken da skuddet fra Haaland gikk. Dermed fikk jærbuen et nytt forsøk. Bono forsøkte å psyke ut Haaland, men uten hell. Sevilla-målvakten var etter skuddet, men Haaland kunne juble for 2-0.

Sevilla gikk scoringen da Youssef En-Nesyri dundret inn 1-2 på straffe etter at Emre Can hadde lagt Luuk de Jong i bakken midtveis i andre omgang.

På overtid utlignet til 2-2 da Luuk de Jong headet inn et strøkent innlegg fra En-Nesyri, men det kom for sent.