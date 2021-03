Ronaldo snudde ryggen til - Portos ti menn sendte Juventus ut av Champions League

Presset på Andrea Pirlo øker etter en ny Champions League-fadese for Juventus. Til slutt var det Porto som kunne juble etter et intenst oppgjør.

Juventus er nok en gang ute av Champions League i åttedelsfinalen. Italienerne vant 3-2 på Allianz Stadium, men røk ut på bortemålsregelen med 4-4 sammenlagt.

Avgjørelsen falt etter 115 minutter i 2. ekstraomgang. Sérgio Oliveira tok sats på et frispark, og i muren snudde Cristiano Ronaldo ryggen til. Ballen passerte forbi portugiseren og etter hvert bak Wojciech Szczęsny i mål.

Adrien Rabiot tente et håp for hjemmelaget like etter, men det var ikke nok. Porto holdt unna, og sendte ut gigantlaget av Champions League.

Det så lyst ut for Juventus tidlig i 2. omgang da de hentet opp tomålsledelsen til Porto. Da fikk også Portos Mehdi Taremi sitt andre gule da han sparket bort ballen. Til tross for å være en mann mer i over en time klarte ikke Juventus å score flere mål.

Under Andrea Pirlo har Juventus hatt alt annet en god sesong. I Serie A ligger de regjerende seriemesterne ti poeng bak Inter, riktignok med én kamp til gode. Fremtiden til manageren ser dermed ut til å henge i en stadigere tynn tråd.

Også forrige sesong røk Juventus ut i åttedelsfinalen. Da gikk Lyon videre på bortemålsregelen. Forrige gang Juventus var i Champions League-finalen var i 2017, da de tapte for Real Madrid.

Straffet Juventus

Juventus måtte frem å jakte scoring etter å ha tapt 2-1 i Portugal. Allerede etter få minutter burde Álvaro Morata heade italienerne i ledelsen, men Portos sisteskanse Agustín Marchesín vartet opp med en god redning.

Også bortelaget var farlig frempå innledningsvis. Mehdi Taremi fikk en dobbelsjanse, men traff først keeper og deretter tverrligger.

Etter 16 minutter var Taremi involvert igjen, men denne gangen med bedre uttelling. Iraneren var smartest i en duell med Merih Demiral, og fikset Porto straffe. Sérgio Oliveira fintet ut Wojciech Szczęsny, og sendte Champions League-vinnerne fra 2004 to mål foran sammenlagt.

Intens start på 2. omgang

Etter pausen tok det fyr på Allianz Stadium, for bare tre minutter ut i omgangen kom utligningen. Et langt oppspill ble lekkert tatt ned av Cristiano Ronaldo, som Federico Chiesa ekspederte velplassert i mål.

Ikke mange minuttene etterpå eskalerte en tilsynelatende normal offside-situasjon voldsomt. Etter at dommer Björn Kuipers blåste i fløyta sparket Portos Mehdi Taremi bort ballen, antageligvis for å hale ut tiden. Spissen fikk sitt andre gule kort i belønning, og ble utvist på unødvendig vis.

Det ga Juventus ytterlige blod på tann, og etter 62 minutter dukket Chiesa opp igjen. Italieneren stanget inn et strøkent innlegg fra Juan Cuadrado, og sendte hjemmelaget i ledelsen. Dermed var Portos forsprang spist opp i løpet av relativt kort tid.

Hjemmelaget fortsatte å kjøre, men Porto holdt unna. På overtid fikk Morata endelig nettsus, men målet ble korrekt annullert for offside. Det ble ikke flere scoringer i ordinær tid, og med 3-3 sammenlagt gikk kampen videre til ekstraomganger.

Action i ekstraomgangene

Med en mann mer på banen var det Juventus det meste handlet om, men Porto hadde også sine farligheter. Cristiano Ronaldo ropte på straffe etter å ha blitt felt av Portos keeper, men dommeren vinket spillet videre.

Men så begynte ting å skje. Med fem minutter igjen på klokka sendte Sérgio Oliveira Porto tilbake i førersetet. Adrien Rabiot scoret like etterpå for hjemmelaget, men det var ikke nok. Sammenlagt endte det 4-4, men Porto kunne juble for avansement etter å ha scoret flere bortemål.