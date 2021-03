Trakk seg rett før finalen i «71 kjendis»

Etter en tøff etappe i semifinalen skulle egentlig deltakerne Adrian Sellevoll og Fay Wildhagen ut i en duell for å sikre seg en finaleplass. Slik ble det ikke.

Sellevoll ønsket ikke å gå i duell mot Wildhagen.

– Jeg har satt meg som mål å komme til semifinalen og aldri trodd at jeg skulle komme meg dit. Så for min del blir det feil å konkurrere mot Fay i en duell, sier han i episoden.

– Vil ikke konkurrere mot storesøster

TREKKER SEG: Adrian Sellevoll valgte å trekke seg før finalen og ga finaleplassen til Fay Wildhagen. Foto: Alex Iversen

Sellevoll mente Wildhagen fortjente å være i finalen, og var redd han skulle slå henne i duelloppgaven. Derfor valgte han å trekke seg og gi finaleplassen til sin lagkamerat.

– Fay har slept meg gjennom hele ni jævla etapper. Er det noen som skal til finalen så er det ikke meg når jeg sitter ved siden av verdens kuleste dame, sier 23-åringen og legger til:

– Da er det hun som skal til finalen og ikke meg.

En rørt Wildhagen forsikrer seg om at Sellevoll er sikker på valget han har tatt - noe han er.

– Jeg vil ikke konkurrere mot storesøster, sier han til Wildhagen og programleder Tom Stiansen.

Takknemlig for finaleplass

FINALEPLASS: Fay Wildhagen er takknemlig for at Sellevoll ga henne en finaleplass. Foto: MORTEN BENDIKSEN

Wildhagen har vært en motivator for Sellevoll gjennom de turene som har vært tøffe og harde for 23-åringen i «71 grader nord kjendis».

Hun ser på finaleplassen som en takk fra Sellevoll for alt hun har gjort.

– Det at Adrian gir meg finaleplassen betyr egentlig ganske mye, for det kjennes som en anerkjennelse for alt jeg har gjort for han, sier hun og fortsetter:

– Et slags takk og et genuint: «Jeg ser hva du har gjort for meg», og det setter jeg ganske stor pris på å høre, forteller Wildhagen i episoden.

– Har blitt en ny person

Sellevoll er fornøyd med innsatsen sin i «71 grader nord kjendis» og mener han har lært mye på turen.

– Jeg har lært å porsjonere energien jeg har av overskudd. Det har jeg lært av Astrid (Uhrenholdt Jacobsen), sier han.

«71 GRADER NORD KJENDIS»: Av ti deltakere er det nå bare fire igjen. Her er alle deltakerne samlet: Vår Staude, Steffen Iversen, Iselin Guttormsen, Henrik Elvestad, Per Heimly, Victor Sotberg, Isabel Raad, Fay Wildhagen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Adrian Sellevoll. Foto: MORTEN BENDIKSEN

Videre forteller han programleder Stiansen at han også har lært bedre hvordan man spiller på lag, at det bare er å bite tennene sammen når det gjør vondt og at man aldri må gi opp.

– Dette har vært en av de kuleste reisene i mitt liv, oppsummerer Sellevoll turen.

Han forklarer at han har gjort ting han aldri trodde han skulle gjøre, og føler at han er i bedre form etter turene. Artisten tror også at han kommer til å fortsette med tur og trening fremover.

– Jeg tror jeg har blitt en ny person, forteller han.