Tidligere kollegaer av LO-lederen: – Han var en av gutta

Tidligere kollegaer fra cellulosefabrikken på Tofte husker Hans-Christian Gabrielsen for hans lune humor og sterke rettferdighetssans.

– Vi hadde det litt moro med Hans-Christian på morgenen, for da var han alltid litt trøtt. Han kjørte som et olja lyn fra Slemmestad og hit. Han slet litt med å komme tidsnok, mimrer den tidligere kollegaen Ingvar Lurud om den nå avdøde LO-lederen.

Vi er tilbake der hvor Hans-Christian Gabrielsens gryende engasjement for fagbevegelsen startet.

DØD: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen ble 53 år gammel. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Det var her på cellulosefabrikken på Tofte Gabrielsen lærte hvordan tre blir til papir, og hvordan fagforeningsarbeid blir til rettigheter.

For det var prosessoperatør Gabrielsen ville bli, og læreplassen fikk han på Tofte, som nå ligger i Asker kommune.

Her var det en selvfølge å være fagorganisert. Det lå i fabrikkveggene – det lå i kulturen.

Gabrielsen ble raskt ungdomstillitsvalgt. Deretter klubbleder. Fra 1984 til 1995 jobbet han her til han ble hentet til Fellesforbundet som et åpenbart talent.

– Lun humor

De tidligere kollegaene Jostein Sjaavaag og Ingvar Lurud mener det var rettferdighetssansen som førte Gabrielsen på stien til å bli LO-leder.

– Han var opptatt av at det ikke er de som gaper høyest vi nødvendigvis skal hjelpe mest, men heller de som står med lua i hånda, sier Sjaavaag.

FIKK OPPLÆRING AV GABRIELSEN: Jostein Sjaavaag. Foto: Simen Askjer / TV 2

Han var en av dem som fikk opplæring av Gabrielsen på fabrikken.

– Han var en dyktig prosessoperatør, og ivrig etter å lære bort. Han hadde også en god lun humor i bunn. Det trengs når en sitter her i de sene nattetimer, sier Sjaavaag.

– En av gutta

Han var også rett mann å ha på skiftet når noe gikk galt og det var alle mann til pumpene.

– Da visste han alltid hva som skulle til, og forholdt seg rolig. Det var aldri noe forhasta over det, sier Sjaavaag.

Lurud oppsummerer det slik:

– Han var en av gutta.

– Livet er skjørt

Fabrikklivet kan være altoppslukende, og et skift kan føles som en familie, beskriver de to.

TRIST: Tidligere kollega Ingvar Lurud synes det er ufattelig trist at Hans-Christian Gabrielsen nå er død. Foto: Simen Askjer / TV 2

For begge var det et sjokk å få beskjeden om at den tidligere kollegaen nå er død.

– Kroppen går litt i ... Du blir litt uvel, sier Lurud.

Nå lages det ikke lenger papir på Tofte, og kun minnene er igjen etter Gabrielsen.

Begge kjenner at det er spesielt å tråkke blant de gamle fabrikklokalene på en dag som denne.

– Jeg er trist. Jeg synes at det som har skjedd er forferdelig, sier Lurud.

Sjaavaag mener det er en dag for ettertanke.

– Livet er skjørt. Du vet aldri helt hva som kan skje, sier Sjaavaag.