Ble fullstendig satt ut av åtteåringens ord

Hun vil ha mange store øyeblikk å tenke tilbake på etter karrieren, men for en av verdens raskeste kvinner, som for folk flest, er det ikke bare de største triumfene som gjør inntrykk.

Det kan kvinnen med gull på 200 meter og sølv på 100 meter under friidretts-VM i 2019 skrive under på.

I et innlegg i The Players Tribune forteller Asher-Smith om hvordan et møte med en åtte år gammel jente er noe hun aldri kommer til å glemme.

Før pandemien var hun ofte på skolebesøk, og hun kunne svare åpent på spørsmål fra unge jenter.

– De spør meg hva å drive med sport gjør med mensen, med puppene og med ryggsmerter. De ønsker å åpne seg omkring sin frykt og usikkerhet. Ting vi trenger at unge jenter kan snakke åpent om, skriver Asher-Smith.

– Hvordan svarer du på det?

Sprinteren pleier å svare så ærlig hun kan på alle tøffe spørsmål, men ett møte traff hennes så hardt at hun har båret det med seg i årevis.

– Den driver mye av arbeidet jeg gjør utenfor banen, og fikk meg til slutt til å skrive dette. Den vakre, lille åtte år gamle jenta kom opp til meg og sa «jeg tror jeg må begynne å trene, fordi jeg tror jeg begynner å bli feit...»

Det ble for mye for Asher-Smith.

– Hun var åtte. ÅTTE. Hvordan svarer du på det? Jeg bare «...vent, HVA?!» Jeg mener, den setningen er så feil? Det er så mye å ta innover seg. Hvor lærer en åtte år gammel jente det? Slike spørsmål blir med deg, skriver 25-åringen.

Hun mener en av grunnene til at det blir slik, er den skjeve fremstillingen av menn og kvinner i for eksempel markedsføring.

– Om det markedsføres et par nye fotballsko, kommer de til å bruke noen som Lionel Messi på reklameskiltet fordi han er den beste. De kommer ikke til å bruke noen som spiller fotball innimellom bare fordi han passer bedre inn i bildet. Noen som er mer, i gåseøyne, «markedsførbar» eller «estestisk tiltaltende». Nei, hvorfor ville du det? Det gir ingen mening.

– Og likevel er det ofte slik når du ser opp og ser de kvinnelige utvalgte i reklamene, på reklameskiltene og i tv-dekningen. Hvorfor? Fordi de treffer et estestisk ideal? Er det bare én markedsførbar kroppstype for kvinner? Og hva slags melding sender det til den åtte år gamle jenta? spør Asher Smith.

– Ikke nok å være størst

Om man er best i verden, verdensrekordholder eller gullvinner, så fortjener man alt som følger med. Men Asher-Smith mener det først og fremst er menn som behandles slik.

– Det er utallige eksempel på at det ikke er slik i kvinneidretten. Jeg tenker hele tiden på utøvere som Marta, Annika Sörenstam, Katie Ledecky, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Valerie Adams eller nå mest nylig, Dalilah Muhammad. Hvorfor ser vi ikke mer til deres historier? Mer av deres bilder?

Dalilah Muhammad (31) er regjerende verdensmester og olympisk mester på 400 meter hekk. Hun satte verdensrekord under VM i Qatar i 2019. Foto: David J. Phillip

Hun undrer seg over hvorfor de store idrettskvinnene ikke nevnes i samme åndedrag som Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Tiger Woods, Michael Phelps, Usain Bolt og andre fantastiske mannlige utøvere.

– Om du er kvinne, er det enkelt og greit ikke nok å være en av de største, skriver Asher-Smith.