– Skal noen kjøpe Haaland i år, må klubben trolig betale dobbel pris

Se TV 2s Champions League-studio diskutere Haaland i videovinduet!

Etter hvert som Erling Braut Haaland fortsetter å bøtte inn scoringer for Dortmund, spekuleres det stadig heftigere i hva som blir 20-åringens neste stopp når han forlater Dortmund.

Tirsdag sendte Haaland den tyske storklubben videre til Champions League-kvartfinale med to scoringer mot Sevilla. Superspissen står nå med eventyrlige 20 mål på bare 14 kamper i turneringen.

Tyske Raphael Honigstein, som er en anerkjent journalist og forfatter, er sikker på at Dortmund ønsker å beholde Haaland så lenge som mulig, selv om jærbuen ikke kommer til å bli gammel på Signal Iduna Park.

– Det er ingen hemmelighet at han har en utkjøpsklausul som slår inn neste sommer. Det gjør det lettere med tanke på en overgang, for da vet alle eksakt hva som skal til. Jeg tror det er rundt 75 millioner euro (756 millioner kroner), men det er aldri blitt bekreftet, sier Honigstein.

Dobbel pris for Haaland

Til sommeren er det imidlertid ingen utkjøpsklausul for Haaland. Det betyr at Dortmund sitter med særdeles gode forhandlingskort på hånden.

– Skal noen kjøpe Haaland i år, må klubben trolig betale det dobbelte (av neste års utkjøpsklausul). Med koronapandemien er det mer enn de fleste klubbene – med unntak av Manchester City – kan betale. Ønsker City det, har de pengene og er Haaland villig til å gå dit? Det tror jeg ingen vet. Heller ikke Haaland selv kan svare på det ennå, tror jeg. Dortmund håper virkelig å beholde ham én sesong til, sier Honigstein.

Tyskeren tror kun Paris Saint-Germain, Manchester City og kanskje Manchester United er i stand til å kjøpe Haaland til sommeren, men at flere klubber vil være aktuelle om snaut halvannet år.

– Da kan han kjøpes for en fastsatt sum som ikke er så høy som markedsverdi. Det vil si at planen sannsynligvis er lagt fra Haaland og agenten, slik at han skal forlate Dortmund neste sommer. For Dortmund ville det kanskje rent finansielt vært en fordel å selge denne sommeren for å få enda mer penger enn det som står i utkjøpsklausulen, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i Champions League-studio.

Tror Raiola vil ha overgang

Superagent Mino Raiola representerer Haaland.

– Han har en agent som er veldig glad i penger og som alltid har vært det, og jeg tror Raiola har lyst på mer enn én stor overgang for Haaland. Kan han finne et steg mellom Dortmund og Real Madrid? Da tror jeg Haaland kan finne på å ta det steget ganske snart. Det er ingen garantier i fotball, og Dortmund kan stå uten Champions League neste sesong. Da vil verdien hans dale, så jeg tror Raiola har litt lyst på en overgang allerede til sommeren, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Dortmund er for øyeblikket fire poeng bak Champions League-plass i Bundesliga, men Honigstein tror ikke den tyske storklubben vil tvinges til et Haaland-salg dersom det ikke skulle bli topp fire.

– Men de kan bli tvunget til å gjøre én eller to andre avgjørelser de helst skulle vært foruten, sier han og sikter til salg av andre nøkkelspillere.

– Hvis Manchester City legger 150 millioner euro på bordet, må Dortmund vurdere om de skal ta det nå eller halvparten neste sommer, sier Honigstein, som ikke tror megabudet kommer til sommeren og at Haaland derfor uansett blir værende én sesong til i Bundesliga og Dortmund.

Honigstein mener det må det han kaller «Dembélé-penger» for at Haaland skal bli solgt til sommeren. Dortmund solgte Ousmane Dembélé for nesten 1,4 milliarder kroner til Barcelona sommeren 2017.

– Det må komme et tilbud som blåser Dortmund av banen om de skal selge nå. Jeg tror ikke vi ser det tilbudet nå, sier Honigstein.