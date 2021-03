To personer døde i frontkollisjon i Alta

To personer er døde og ytterligere tre er skadd, etter en frontkollisjon mellom to biler i Alta.

Politiet skriver at to personer er bekreftet døde etter en frontkollisjon mellom to biler i Alta. Tre andre personer er skadd.

Operasjonsleder Leo Johansen sier at det var tre personer i den ene bilen, og to personer i den andre.

Johansen bekrefter at det har pågått hjerte-/lungeredning på stedet, og opplyser at de tre øvrige skadde involverte har blitt fraktet til Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø med luftambulanse.

Det er uvisst i hvor stor grad de er skadd.

Møteulykke

Johansen opplyser at politiet foreløpig ikke vet hvorfor ulykken skjedde.

– Vi har teknikere og Vegvesenet på stedet på stedet, men vi per nå så vet vi ikke hva som er årsaken til dette.

Politiet skriver på Twitter at de nå arbeider med å varsle de pårørende, og at det har blitt etablert et kommunalt kriseteam i forbindelse med hendelsen.

Stengt E6

Bilulykken har skjedd på E6 i nærheten av Kvenvik.

Veien ble midlertidig stengt som følge av dette.