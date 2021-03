Håndball-legenden bekymret etter ny nedslående melding

Tirsdag kom nyheten mange i Oslo hadde fryktet. Fra onsdag vil alle innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge bli stengt ned – minst frem til påske.

Det rammer håndballmiljøet hardt – enda en gang.

– Det er kjempekjedelig å bli sendt ut av hallen igjen. Sannheten er at hele denne sesongen er blitt spolert. Vi rakk å spille tre-fire-fem kamper og så har vi egentlig vært forvist utendørs, sier Susann Goksør Bjerkrheim.

BEKYMRET: Susann Goksør Bjerkrheim er trener for Nordstrands guttelag. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Treningen nå er viktig

50-åringen spilte 296 landskamper for Norge, og vet litt av hvert om hva som skal til for å bli ordentlig god. Nå er hun trener for Nordstrands G14-lag, hvor sønnen Jonatan også spiller, og håndball-legenden er bekymret for de unge spillernes utvikling.

– Det er gutter i fjortenårsalder. De vokser, den treningen vi driver med nå er ganske viktig for utviklingen deres. Og selv om de først og fremst driver for å ha det gøy, så er det jo gøy å utvikle seg også.

– Samtidig ser vi jo at det rammer oss i Oslo ekstra mye. Vi har konkurrenter i regionen som har fått trent som normalt nesten hele tiden.

Bjerkrheim legger til at de har hatt et godt oppmøte på de alternative treningene, og at hun stiller seg bak Oslo byråds beslutning.

– Nå må vi først og fremst bli kvitt smitten og sette vår lit til at vi får vaksinen fort som fy!

– Sesongen er jo kjørt for lenge siden. Vi må bare se frem mot neste sesong og glede oss til vi kan spille en og annen cup og kanskje seriespill til høsten. Og så blir vi glad når vi får lov til å kaste ball inne i hallen igjen.

Lei av utetrening

Sønnen Jonatan (14) er også opptatt av det sosiale aspektet også blir amputert som følge av restriksjonene.

SØNN: Jonatan Bjerkrheim spiller på Nordstrand G14 og har moren som trener. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Jeg tror mange føler på at de ikke får møte venner og ha det sosiale livet de pleier å ha med treninger, kamper og ha det gøy med andre, sier han og får støtte av kameraten Marius (15):

– Vi er ganske lei av utetreninger og løping. Så når vi endelig fikk smake på litt innetid, så er det surt å komme ut igjen…

Men der guttene fortviler over en ny runde med bakkeintervaller og løping i skog og mark, klarer trener Goksør Bjerkrheim å finne et lyspunkt.

– Det er lettere om våren, heldigvis. Det var ikke så enkelt i november og desember når det var kaldt og det sluddet. Nå går det i hvert fall mot lysere tider. Vi får trøste oss med det.