Buckingham Palace bryter tausheten om Harry og Meghan-intervjuet

Den britiske kongefamilien sier det er trist å høre hvordan de siste årene har vært for prins Harry og hertuginne Meghan.

Rundt to døgn etter at det omstridte intervjuet med prins Harry og hertuginne Meghan ble sendt i USA, bryter Buckingham Palace tausheten.

I en uttalelse tirsdag kveld sier kongehuset i Storbritannia, på vegne av dronning Elizabeth, at de synes det er trist å høre hvordan de har hatt det.



– Hele familien er triste over å få høre det fulle omfanget av hvor utfordrende de siste årene har vært for Harry og Meghan, sier de i uttalelsen.

I intervjuet med Oprah Winfrey sa hertuginnen at et medlem av kongefamilien skal ha vært bekymret for hvor mørk hud det første barnet deres, Archie, ville få.

Denne uttalelsen, samt at Meghan sier at hun hadde selvmordstanker, fikk mest oppmerksomhet blant alt de snakket med Winfrey om i den en og halv time lange TV-sendingen.

Blir tatt seriøst

Det rasistiske utsagnet tas på alvor, sier Buckingham Palace.

– Problemene som har blitt tatt opp, særlig det som gjelder rase, er urovekkende. Selv om hukommelsen kan variere, blir det tatt veldig seriøst og vil bli tatt opp i familien privat, uttaler de.

– Harry, Meghan og Archie vil alltid være høyt elsket familiemedlemmer, avslutter kongehuset i uttalelsen.

I etterkant av intervjuet sa Winfrey til CBS mandag at verken dronning Elizabeth (94) eller prins Philip (99) var en del av samtalen om Archies hudfarge. Winfrey sa videre at det var viktig for prins Harry å få fram dette.

– Generell uttalelse

Intervjuet har fått enorm oppmerksomhet i britisk og amerikansk presse, og mange mediehus har spekulert rundt om kongehuset kom til å kommentere det eller ikke.

Forfatter og kongehusekspert Tove Taalesen sier at uttalelsen er ganske generell.

– Alle snakker om intervjuet, og både amerikanske og britiske medier flommer over av dette. Derfor måtte det jo nesten komme en uttalelse. Så er det veldig forsiktig det de kommer med, men de kommer med noe i alle fall, og det er jo litt ukongelig på mange måter, sier Taalesen til TV 2.

Kongehus sier ofte ingenting om sitt private liv. Taalesen tror at også den britiske kongefamilien skjønner at de må henge med i tiden.

– De ser at sosiale medier og media lever sitt eget liv, og da må de også komme med en uttalelse. Så er det jo spennende å se om det kommer mer sier hun.

Tror de skjelver

Mye av det som kom fram i intervjuet, ble slått ned som en bombe, både det nevnte rasistiske uttalelsen, Meghans selvmordstanker og Harrys forhold til sin far og sin bror.

Hertugparet er ikke de eneste kongehusmedlemmene som tidligere har latt seg intervjue, og ofte har det ikke gått så bra.

Prins Charles gjorde et intervju i 1994, året etterpå gjorde prinsesse Diana det samme og i 2019 uttalte prins Andrew seg til BBC.

Taalsen mener at Buckingham Palace har lært at de må forholde seg til det som faktisk skjer. Blant annet tok det lang tid før dronningen uttalte seg etter Dianas død i 1997.

Taalsen sier hun sitter igjen med flere spørsmål etter intervjuet med Winfrey.

– Det blir interessant fremover å se hvordan paret går videre. Hvordan ser fremtiden ut? Har de lagt det bak seg, eller kommer det mer? Jeg bet meg merke i at de under intervjuet sa litt, men ikke alt. Har vi mer i vente? Kommer det flere intervjuer, bøker, kanskje noe på Netflix? Det er spennende, for de teaser hele tiden. Jeg tror kongefamilien kanskje skjelver litt, sier kongehuseksperten.