Ny rolle for Sørloth: – Det har passet meg veldig bra

Alexander Sørloth har endelig fått opp dampen i RB Leipzig.

På de tre siste kampene står han med to scoringer og tre målgivende.

– Det føles veldig deilig. Det har tatt litt tid, men det er typisk for en spiss når ballen først sitter i mål, kommer en ketchupeffekt. Jeg er veldig glad og positiv, så selvtilliten er høy for tiden, sier han i intervju med klubben.

Trønderen slet lenge etter overgangen fra Trabzonspor, men nå kan han fortelle at han sammen med trener Julian Nagelsmann la en plan for å bli en enda større trussel for motstanderne forsvar.

– Jeg har byttet litt rolle. Jeg spiller litt mer utpå kanten, noe som gjør at jeg kan starte mer i bakrom og være enda mer truende på boksen. Det har passet meg veldig bra. Det er noe vi har funnet i sammen, og jeg trives veldig godt med det, forteller Sørloth.

– Nesten ingen taktikk i Tyrkia

Sørloth fikk storovergangen til forrige sesongs Champions League-semifinalist etter 33 scoringer og elleve målgivende på 49 kamper for Trabzonspor, men forhandlingene gikk over lang tid.

– Overgangen drøyde lenge, og jeg fikk ikke en ordentlig pre-season med Leipzig, så det var en kronglete start. Det var rett inn i en ny sesong, og det var store forandringer på det taktiske, sier Sørloth.

– I Tyrkia var det nesten ingen taktikk. Vi fikk bare beskjed om å gå ut og score mål. Her er det mer å sette seg inn i. Nå går det endelig mye bedre og på automatikk, så det er veldig deilig. Jeg ser veldig positivt på fremtiden, fortsetter han.

Nagelsmann liker også godt det han ser fra Sørloth.

– Han gjør det bra nå. Jeg har alltid sagt at han er en kvalitetsspiller, men han trenger litt tid. Alt dette, kombinert med litt trening for nykommere, er ikke så enkelt, sier han ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA.

Totalt står Sørloth med fire mål og tre assist på 27 kamper for Leipzig denne sesongen.

Offensiv før Liverpool-møte

Sørloths målform kan komme godt med når RB Leipzig skal jakte scoringer i onsdagens Champions League-retur mot Liverpool, som vant det første oppgjøret i åttedelsfinalen 2-0.

– Jeg går inn i den kampen med veldig positivt «mindset» egentlig. Vi har egentlig ikke noe å tape. Vi ligger under 0-2 fra første kampen, så vi må være offensive i hodet, tørre å angripe, håpe på et tidlig mål og sette press på dem, sier Sørloth.

Liverpool er i forferdelig form før returoppgjøret i Budapest, hvor kampen blir spilt på grunn av koronarestriksjoner.

– De kommer til å mobilisere. Nå er de ute av tittelkampen i England, så det er ikke sikkert de har så troen der, men alle vet at Champions League er en egen turnering. Det er fortsatt et veldig godt lag, og det kommer til å bli en helt annen kamp. Det er bare å nullstille og ikke ha for mye respekt, men vite at det er et godt lag og ta dem på hundre prosent alvor, sier han.

RB Leipzig er nummer to i Bundesliga, to poeng bak Bayern München.