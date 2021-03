Se Arsenal–Tottenham på TV 2 Sport Premium og Sumo fra 17.00 søndag.

Da Gareth Bale ble solgt fra Tottenham til Real Madrid som tidenes dyreste fotballspiller i 2013, var det trolig få som kunne forutse hva som skulle skje med karrieren hans.

Det var trolig få som så for seg at han skulle bli sendt tilbake til Tottenham syv år senere med halen mellom beina.

Returen til England har ikke vært knirkefri. Det tok tid før han slo skikkelig til, men i det siste har han vist seg fra sin beste side.

Etter at Tottenham hadde tatt tre poeng på seks kamper i januar/februar, har waliseren herjet for Spurs.

Nå har formkurven snudd og Spurs er høytflyvende før søndagens derby mot Arsenal. De tre siste kampene har endt med seier og 9-1 i målforskjell. Bale har scoret fire og vært nest sist på én av dem.

– Jeg tror mange startet å tvile på om at han hadde evnene. Det så faktisk ikke sånn ut for en drøy måned siden, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Så fikk han litt kritikk, og etter det har det vært noe helt annet. Kampen mot Burnley var helt uvirkelig. Det var en situasjon i kampen hvor han rykket ifra på egen banehalvdel og leverte fra seg en nydelig pasning. Da følte jeg at det var den Bale jeg så for mange år siden. At han fortsatt har det.

I GANG: José Mourinho har fått sving på Gareth Bale. Foto: Nikolay Doychinov

– Det ble rett og slett personlig mellom Bale og Zidane

Selv om oppholdet i Real Madrid endte som et mareritt kom Bale tilbake til England med nok av medaljer.

På syv sesonger vant han Champions League fire ganger, samt den spanske ligaen fire ganger.

– Han har vunnet enormt viktige kamper for Real Madrid. Han er en legende i Real Madrid, men han har ikke blitt behandlet som det av klubben, media og supporterne. Klubben så aldri etter ham slik de burde.

Det sier TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balagué. Han har fulgt waliseren tett gjennom mange sesonger.

Simen Stamsø-Møller er også klar på at Bale ikke er noen flopp, selv om han ikke klarte å leve opp til de skyhøye forventningene Real Madrid og supporterne hadde for ham.

– Jeg synes ikke at han er en flopp, men han er en merkelig fotballspiller. Han har jo variert veldig i prestasjonene. Man tenkte jo at han kunne bli en av verdens beste fotballspillere, så fikk man bare se glimtvis hva han kunne.

Hvorfor det gikk fullstendig galt mot slutten av Real Madrid-karrieren er Balagué ikke i tvil om. Han peker på en klar grunn til at alt gikk skeis i Madrid og tror den grunnen sørger for at en retur til Spania er uaktuell slik situasjonen er nå.

– Det ble rett og slett personlig med Zinedine Zidane. De var som svart og hvitt.

– Så lenge Zidane er i Real Madrid kommer ikke Bale til å spille for dem. Zidane vil ikke ha ham, og han vil ikke spille under Zidane.

Slik gikk det fra drøm til mareritt

Mens Gareth Bale herjet i Premier League satt Real Madrids president Florentino Pérez å tenkte på hvordan klubben hans skulle ta enda et steg mot toppen.

Laget var allerede et stjernegalleri, men i Pérez sine øyne var det noe som manglet. Han ville ha én spiller til som gjorde like mange målpoeng som Cristiano Ronaldo.

Løsningen fant han i Tottenham. Pérez sprengte banken og gjorde walisiske Gareth Bale til verdens dyreste fotballspiller da han ble hentet for rekordsummen 800 millioner.

TIDENES DYRESTE: Gareth Bale ble tidenes dyreste fotballspiller da han signerte for Real Madrid i 2013. Her poserer han sammen med Real Madrids mektige president Florentino Pérez. Foto: Daniel Ochoa De Olza

Fikk kritikk, men stilnet kritikerne da det gjaldt som mest

Dersom man ser på tallene fra Gareth Bales første sesong i Real Madrid ser det ved første øyekast ut som en mer enn godkjent prestasjon.

28 målpoeng (15 mål og 13 målgivende) i sin første sesong i La Liga.

Men til tross for den gode starten møtte waliseren motgang i Spania. Den anerkjente Marca-kommentator Santiago Segurola skrev følgende underveis i sesongen:

– Gareth Bale vet ikke hvordan han skal spille fotball. Han vet bare hvordan man løper.

Kritikken flerret av Bale og da han scoret det avgjørende målet i cupfinalen mot erkerivalen Barcelona var han supporternes helt.

Gareth Bale mottok ballen på midtbanen og sparket den forbi Marc Bartra. Barcelona-forsvareren gikk i kroppen på Bale, men istedenfor å gå i bakken satte han på turboen. Bale forsvant langt ut over sidelinjen og parkerte Bartra. Alene med keeper var han sikker.

HETSES: Gareth Bale hetses av Barcelona-supportere etter å ha senket dem i cupfinalen. Foto: Alberto Saiz

Styrken som ble hans største nemesis

Målet mot Barcelona var selve kjennetegnet bak et Gareth Bale-mål. Han var blant verdens mest eksplosive spillere, og kunne rykke fra hvem som helst.

Men med en slik eksplosiv muskelbygning, kan det raskt komme utfordringer. Gareth Bale har gjennom hele karrieren slitt med muskel- og strekkskader.

– Jeg tror de problemene har gjort at han ikke kunne bli verdens beste spiller. Han var jo et fysisk unikum. Jeg husker jo hvordan han parkerte og ydmyket spillere da han var i Tottenham. Når han mister det, så mister han veldig mye, sier Stamsø-Møller.

Nesten hver gang man har trodd Bale er tilbake, har det oppstått en ny skade. Noe som også skulle bli en av de største grunnene til at Real Madrid-eventyret sakte men sikkert utviklet seg til et mareritt.

Det har hele tiden vært murring blant supportere grunnet hans mange skader og varierende prestasjoner. Det hjalp heller ikke at Bale viste liten interesse for å lære seg spansk. Språket som preger garderoben til de helhvite. Pipekonsertene fra supporterne ble stadig høyere når waliseren hadde ballen.

– Han fant seg aldri til rette i byen. Jeg vet at både Luka Modric og Toni Kroos har jobbet for å få ham inn i gjengen, men det er klart det blir vanskelig når du ikke kan språket, sier Balagué.

TRØBBEL: Gareth Bale har gjennom hele karrieren slitt med skader. Foto: Javier Soriano

Stilnet kritikerne igjen

I 2018/2019-sesongen startet nedgangen for alvor for Bale. Tolv målpoeng på 29 La Liga-kamper.

I Champions League-finalen mot Liverpool i 2018 ble han plassert på benken, men da kampen var slutt hadde Gareth Bale gjort det han gjorde mot Barcelona i 2014. Han hadde igjen stilnet kritikerne og han var navnet på alle supporternes lepper.

Se bildeserien under for å gjenoppleve den magiske kvelden i Kiev

62 MINUTTER: Gareth Bale byttes innpå i finalen mot Liverpool. Foto: Pavel Golovkin Les mer 64 MINUTTER: Gareth Bale scorer et drømmemål da han brassesparker inn ballen. Foto: Sergei Grits Les mer 65 MINUTTER: Gareth Bale har nettopp scoret en kandidat til årets mål i selveste Champions league-finalen. Foto: Franck Fife Les mer 84 MINUTTER: Gareth Bale scoret sitt andre mål på et langskudd. Kampen huskes nok likevel kanskje best for Liverpool-keeper Loris Karius sine involveringer. Foto: Sergei Supinsky Les mer 85 MINUTTER: Gareth Bale har sørget for at Real Madrid vinner Champions League. Foto: Franck Fife Les mer TILBAKE: Gareth Bale har igjen stilnet kritikerne. Foto: Pavel Golovkin Les mer

Da Cristiano Ronaldo valgte å forlate Real Madrid etter Champions League-suksessen var håpet at Gareth Bale skulle steppe opp og ta over rollen som klubbens desidert største stjerne.

Han hadde én måned tidligere vist i Champions League-finalen at han ikke var ferdig som spiller. Men Ronaldos sko skulle bli for store for waliseren å fylle.

– Jeg tror egentlig løpet var kjørt allerede før Ronaldo dro. Jeg tror den skaden var skjedd mye tidligere. Jeg tror heller ikke supporterne trodde at han skulle plukke opp den hansken, sier Stamsø-Møller.

I 2019/2020-sesongen endte han opp med pinlige fire målpoeng på 16 kamper. Pipekonserten man kun hadde hørt fra enkelte deler av Santiago Bernabéu var nå å høre fra nesten alle seksjonene på den mektige arenaen.

Bale bidro også godt selv til å bli et hatobjekt blant supporterne. Etter en landskamp med Wales gikk han rundt på banen med et flagg med følgende skrift:

«Wales. Golf. Madrid. In that order».

Bale var allerede i fryseboksen til Zinedine Zidane, men etter flagg-opptredenen var det ingen vei tilbake.

– Bales fremtid avgjøres de neste månedene

19. september ble det klart at Gareth Bale vendte tilbake til Tottenham. Syv år etter at han forlot dem, var han tilbake på lån.

PÅ PLASS: Gareth Bale fotografert utenfor Tottenhams treningsanlegg dagen før låneavtalen ble gjort permanent. Foto: Frank Augstein

Waliseren har ett år igjen av kontrakten med Real Madrid og skal angivelig tjene nærmere sju millioner kroner i uken.

Gode kamper mot Burnley og Crystal Palace er neppe det som vil sikre ham en permanent overgang er dommen fra Simen Stamsø-Møller. Søndag har han derimot muligheten til å skinne på den største scenen. I lokaloppgjøret mot Arsenal.

– Jeg er ganske sikker på at Spurs villighet til å bruke mye penger på Gareth Bale avgjøres de neste månedene. Det starter egentlig nå. De er nødt til å få bekreftet at han er verdt det, sier Stamsø-Møller.

– Jeg tror at Real Madrid ønsker å få mellom 300 og 400 millioner kroner for ham. Jeg tror han selv ønsker å dra gratis, han vil neppe at Real Madrid skal tjene én eneste krone på ham. Så ille er situasjonen mellom dem, sier Balagué.

Se Arsenal–Tottenham på TV 2 Sport Premium og Sumo fra 17.00 søndag.