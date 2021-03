– Han er ikke for stor for Dortmund nå, men han er i ferd med å bli det. Dortmund er en klubb på hylle to, mens Haaland er helt klart på hylle én, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Erling Braut Haalands superagent Mino Raiola uttalte i februar at det maks er ti klubber som har råd til jærbuen.

– Det er bare maks ti klubber som har råd til å kjøpe Haaland og gi ham den riktige arenaen etter å ha vært i Dortmund. Fire av disse klubbene er i England, sa Raiola til BBC.

Haaland skal angivelig ha en utkjøpsklausul som gjør at han kan bli solgt for 765 millioner kroner, men denne slår ikke inn før sommeren 2022.

Dersom en klubb ønsker å kjøpe Haaland allerede denne sommeren blir det trolig mye dyrere.

– Han er unik siden han er den yngste virkelige spesialisten til å gjøre det viktigste på fotballbanen – å score mål i bøtter og spann. Da er det klart at alle klubber har lyst på ham, sier Simen Stamsø-Møller.

– Han er bygget som en gud

Den tyske journalisten og forfatteren Raphael Honigstein gjestet tirsdag TV 2s Champions League-studio.

Han mener Haaland er den klart mest ettertraktede spilleren i verden.

– Og det sier jeg ikke bare fordi jeg er på norsk TV. Jeg tror ikke noen ville sagt noe annet for øyeblikket, for det er en målscorende spiss på 20 år som er bygd som en gud. Han har alle kvaliteter, og det er veldig, veldig sjelden i ung alder. Laget som kjøper Haaland, sikrer seg mål i 15 år fremover, sier han.

Se intervjuet med Honigstein i videovinduet øverst i saken!



Den tyske journalisten som skriver for The Athletic og ofte er å se på BBC tror Haaland kan utfordre Lionel Messi og Cristiano Ronaldos målrekorder.

– Dersom man kjøper Haaland nå, så kan man potensielt kjøpe 15 år med mål. Han kan til og med passere Ronaldo og Messi. Dersom man plasserer ham i et bedre lag, med en bedre trener, vil det trolig bli enda flere mål.

Mener det kun er tre klubber som har råd til Haaland

Honigstein tror ikke det er så mange som ti klubber som har muligheten til å kjøpe Haaland dersom han skulle forlate Dortmund allerede til sommeren.

– Jeg tror ikke Liverpool med sin finansielle oppbygging har mulighet til å hente ham. Heller ikke Real Madrid eller Barcelona har mulighet i den tilstanden de er i. Det etterlater Paris Saint-Germain og Premier League-klubber. Det var vanskelig for Manchester United å betale 100 millioner euro for Jadon Sancho, så det kan bli komplisert å betale 150 millioner euro og gjøre Haaland til stallens best betalte.

– Realistisk er antallet aktuelle klubber veldig lavt. Dortmund skjønner at han er mye mer tilgjengelig neste sommer, og da kan mer enn ti klubber ha råd til ham. Selv Arsenal kan betale en sum på 75 millioner euro. Denne sommeren tror jeg bare PSG, Manchester City og kanskje Manchester United har mulighet, sier han.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt tror også tallet på ti klubber er urealistisk.

– Nå er det pandemitider og det har rotet til regnskapet til mange klubber, men det er naturlig å tenke at Haaland har en prislapp mellom 100 og 150 millioner euro.

– Jeg tror ikke det reelle tallet er ti engang. Det er mange som sliter.

– De anser ham for å være en billigere løsning enn Mbappé

TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balgué mener de spanske gigantene Real Madrid og Barcelona er desperat etter å gjøre en storsignering i sommer. Han er likevel skeptisk til om de har pengene til det.

– Både Real Madrid og Barcelona trenger flere kvalitetsspillere, og de trenger det umiddelbart.

– Begge to ønsker seg Haaland. Det er ingen tvil om det. De anser ham for å være en billigere investering enn for eksempel Mbappé. Men han er ikke billig han heller.

Balagué lister også opp Manchester United, Manchester City og Liverpool som interesserte klubber.

– Alle disse klubbene har vært i kontakt med Haalands agent. De vet alle hva som trengs for å hente ham, hva gjelder lønnen hans og hvor mye de må ut med til Borussia Dortmund, sier spanjolen.

Samtidig er Balagué spent på om noen av klubbene i det hele tatt tør å bruke over én milliard på en spiller i sommer, grunnet den økonomiske usikkerheten koronaviruset har sørget for.

– Det er så mye usikkerhet i markedet, at ingen tør å ta risikoen. Likevel hagler spekulasjonene. Ikke minst fordi det virker som om Mino Raiola lytter til alle, sier Balagué

Tviler sterkt på at Haaland ender i Bayern München

Bayern München har tidligere forsynt seg grovt av Dortmunds spillerstall. Nøkkelspillere som Robert Lewandowski, Mats Hummels og Mario Götze har alle valgt en overgang til rivalen.

Raphael Honigstein har liten tro på at Haaland velger samme karrierevei.

– Jeg ser ikke på Bayern som mulig av to årsaker. Han vil ha en prislapp med både overgangssum og lønn som gjør det umulig. Bayern har også fortsatt Robert Lewandowski, som fortsetter å score og er i god fysisk form. Da er det ikke noe poeng i å signere en spiss, sier Honigstein, og legger til:

– Haaland vil ikke være reserve. Heller ikke Lewandowski er interessert i det. Da vil Bayern gå fra å ha den beste spissen til to som ikke er fornøyde. Jeg tror ikke timingen er riktig. Dortmund vil foretrekke ikke å selge til Bayern, men neste sommer kommer det ikke til å være opp til Dortmund, sier Honigstein.