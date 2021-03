Ble stjerne i hjemlandet som 14-åring – derfor mislikte hun kjendistilværelsen

I fredagens episode av The Voice er det klart for de nest siste rundene med dueller, hvor 12 deltakere igjen må i ilden og kjempe om å få bli med videre i sangkonkurransen.

Blant dem er 18 år gamle Cynthia Verazie fra Kypros, som fikk alle fire dommerne til å snu seg under blind-auditionen.

Selv ble hun svært overrasket da det skjedde.

– Jeg hadde ikke forventet det i det hele tatt. Jeg trodde ikke at jeg skulle gå videre til blind-auditionene en gang. Så da alle mentorene snudde seg ble jeg veldig glad, forteller den blide 18-åringen til TV 2.

Til slutt endte hun opp med å velge Espen Lind som mentor.

IMPONERT: Alle de fire mentorene (f.v) Tom «Matoma» Stræte Lagergren, Espen Lind, Ina Wroldsen og Yosef Wolde-Mariam snudde seg da Verazie sang på blind-auditionen. Til slutt valgte hun Lind som mentor. Foto: Robert Holand

Ungt talent

Verazie, som i utgangspunktet ble døpt Cynthia Veronica Zietara, byttet etternavn da hun kom til Norge som 15-åring. Hun er født og oppvokst på Kypros, hvor hun gikk på en internasjonal, katolsk skole med strenge regler, skoleuniform og opplæring i hele fire språk.

Sang og musikk preget samtidig livet hennes fra hun var svært liten, og Verazie begynte å spille piano allerede som 5-åring. Året etter begynte hun å ta sangtimer.

Til tross for sin unge alder har Verazie rukket å bli godt vant med å stå på scenen og opptre foran TV-kameraene.

Allerede som 14-åring ble hun «headhuntet» for å delta i talentkonkurransen «Rising Stars» i Hellas. Under konkurranseperioden på omtrent tre måneder, pendlet 14-åringen de over 100 milene ukentlig for å delta på liveshowene, før hun røk ut i semifinalen.

Det unge talentet hadde derimot aldri noe mål om å delta i talentkonkurranser for å bli kjent eller få en kontrakt.

– Grunnen til at jeg dro på alle disse konkurransene var bare for å bli mer sikker, fordi jeg strevde mye med å være på scenen og å se folk i øynene. Jeg var veldig beskjeden, så jeg trengte det for å bare være på scenen og få erfaring, forteller hun.

Se Cynthias forrykende blind audition fra The Voice her:



Dårlig Idol-opplevelse

I 2018 flyttet Verazie til Norge med foreldrene og lillebroren, etter at moren, som jobber i oljenæringen, fikk tilbud om å jobbe i Oslo. Siden den gang har familien bodd i Drammen.

Det tok deretter ikke lang tid før gullstrupen meldte seg på nok en sang-konkurranse – nemlig Idol i 2018.

Det synes hun derimot ikke var en spesielt god opplevelse.

– Jeg kom videre fra første audition, og så vet jeg ikke hva som skjedde. For i den første var dommerne veldig positive, og i den andre bare kastet de meg ut, så det var veldig rart, sier 18-åringen og presiserer at det var flere ting som gjorde konkurransen utfordrende.

– Jeg kunne ikke språket for jeg var så ny i Norge, så det var litt vanskelig å kommunisere, og det ble ikke den beste opplevelsen.

Se hennes Idol-audition i videoen under:

Vil bli operasanger

I dag snakker 18-åringen nærmest flytende norsk, og hun er elev på Edvard Munch videregående skole i Oslo. Nå er hun også aktuell i The Voice, som hun meldte seg på etter å ha blitt tipset over sosiale medier av en venninne.

Målet med deltakelsen i TV 2-programmet er derimot fremdeles ikke å bli popstjerne. Verazie har nemlig karriereplanen klart for seg.

ELSKER OPERA: Verazie vil satse på en karriere innen opera. Foto: TV 2.

– Jeg skal studere opera. Det er det jeg driver med, men det er ikke det jeg viser på The Voice. Jeg har studert og sunget opera siden jeg var 13 år, men ikke med en profesjonell lærer før i fjor, forteller hun.

18-åringen elsker opera, og forteller at hun hadde et helt spesielt ønske da familien skulle besøke Oslo for første gang.

– Det som er så fint med Norge er at det er så vakkert et operahus. Det var det første jeg ønsket å se da jeg kom hit. Vi har ikke et berømt operahus på Kypros, så jeg hadde ikke vært i et operahus før. Jeg gråt, ler hun.

– Litt trist

Verazie har valgt å ikke trekke inn operaen i The Voice-konkurransen. Og selv om ingen av mentorene i programmet har spesiell erfaring med operasjangeren, er 18-åringen svært fornøyd med valget av Espen Lind som mentor.

– Det er jo litt annerledes, men Espen er kjempeflink når det gjelder musikk. Han har så mye erfaring, så jeg synes det er fantastisk.

Hun er glad for at hun liker ulike musikksjangre, og hun tror flere kunne hatt godt av å utvide horisonten.

– Vi driver ikke med opera på talentkonkurransen, og det synes jeg er helt greit. Jeg elsker å ha mange ulike perspektiver, og synes det er litt trist når musikere ikke kan høre på både klassisk og populærmusikk, mener hun.

Eget studio hjemme

Det siste halvåret har 18-åringen også begynt å produsere musikk fra sitt eget soverom. Talentet var nemlig så heldig å vinne et stipend fra Sparebanken, som gav henne mulighet til å få et eget studio hjemme.

– Det var helt fantastisk, jeg kan endelig produsere egen musikk, og det er den retning jeg har lyst til å gå, stråler hun.

Det er derimot lite sannsynlig at publikum vil få høre hennes egne sanger i talentprogrammet.

– Jeg kan ikke fremføre noen av sangene på The Voice, fordi jeg ikke har sluppet dem enda. Jeg begynte i august, så det tar tid, forteller hun.

PÅ TV: Cynthia Verazie skal ut i duell i fredagens episode av The Voice. Foto: Robert Holand /TV 2

Mislikte oppmerksomheten

Den beskjedne 18-åringen mener det vil bli «den rareste dagen i hennes liv» dersom hun skulle klatre helt til topps i konkurransen. Hun har samtidig en god plan for hvordan hun eventuelt skulle takle kjendistilværelsen.

– Jeg tror det skal gå greit. Da jeg var yngre likte jeg det ikke så godt, men jeg har ikke noe problem med det nå. Jeg tror situasjonen da jeg var i Hellas har hjulpet ganske mye på å være forberedt for det, forteller hun og utdyper:

– Jeg tror mange vil ha oppmerksomhet, men de vet kanskje ikke om de rare greiene som kommer med det.

Da hun som 14-åring kom til semifinalen i Rising Stars, fikk hun nemlig også smake på de dårlige sidene av kjendistilværelsen.

– Jeg måtte for eksempel slette sosiale medier på grunn av at creepy menn som skrev til meg. Det var mange rare historier. En annen gang vi skulle ta T-banen, begynte en dame å rope at hun hadde sett meg på TV. Det var bare litt rart, forteller hun.

Verazie forteller at hun er glad for at familien til slutt flyttet til Norge.

– Det hjalp meg å lande på jorda igjen. Det ble for mye, og jeg tror det er mye mer sunt å leve slik at du kan gå ut og folk ikke kjenner deg igjen, sier hun.

The Voice-dueller

I fredagens episode skal Verazie ut i duell mot Benedicte Årving for å kjempe om en plass i knockout-rundene i The Voice.

DUELL: Fredag kveld skal Verazie ut i duell mot Benedicte Årving i The Voice. Foto: TV 2.

Resten av deltakerne som skal i ilden, er som følgende:

1. Ingebjørg Andrea Ådnanes og Thomas Wesley Brasel

2. Sarah Bøhn og Kristian Storvold Davidsen

3. Bjørnar Reime og Martinius Solum

4. Tilla Gaasø og Byron Williams

5. James Fox og Gøran Stavang Skage

6. Cynthia Verazie og Benedicte Årving

Se The Voice på TV 2 fredag klokken 20.00 eller strøm på TV 2 Sumo.