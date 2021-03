Politiet koblet inn etter mystisk funn på Premier League-arena

To menn snek seg inn og festet mobiltelefon under et bord brukt av BT Sport.

Fulham hjelper politiet i London med etterforskningen etter et skremmende sikkerhetsbrudd på Fulhams hjemmebane, skriver Evening Standard.

Hendelsen skjedde i forkant av forrige ukes kamp mot Tottenham. To menn tok seg inn på Craven Cottage og teipet en mobiltelefon på undersiden et bord som tv-kanalen BT Sport, anført av programleder Jake Humphrey og ekspertene Rio Ferdinand og Steve Sidwell, skulle bruke under sin sending.

Det var forrige onsdag, dagen før Fulham-Tottenham, at overvåkningskameraer fanget opp to mistenksomme menn inne på stadion.

Etter å ha sett på overvåkningsbildene fryktet man først at hendelsen kunne være terrorrelatert, men den teorien skal man ha gått vekk fra.

Motivet er foreløpig uklart, men Premier League-klubbene skal være bekymret for at det kan dreie seg om organisert kriminalitet.

Enten fordi telefonen var limt fast der for å få innsideinformasjon til bettingmarkedet, alternativt at den lå der for å kunne tilrettelegge for utpressing dersom den fanget opp at Rio Ferdinand og co sa noe som ikke tålte offentlighetens lys.

Torsdagens oppgjør var det for øvrig Tottenham som vant 1-0, etter et selvmål av Fulhams Tosin Adarabioyo.