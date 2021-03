Gikk gjennom isen på Mjøsa - iverksatte redningsaksjon

Politiet iverksatte en redningsaksjon for å hente to menn som tok seg ut på isen på Mjøsa.

Klokken 15.23 skrev politiet at de hadde iverksatt en redningsaksjon for å hente to menn som hadde syklet ut på isen på Mjøsa, omtrent 1 kilometer fra land.

De meldte også at en av mennene hadde falt gjennom isen, for så å komme seg opp til overflaten igjen.

Klokken 15.46 skrev politiet at brannvesenet hadde kommet seg frem til mennene fra land, men at det var flere råker i isen.

Dermed ble det tilkalt luftambulanse for å hente mennene.

Kort tid senere meldte politiet at begge mennene hadde blitt fraktet til land med luftambulanse.

Politiet meldte tidligere at det var to unge menn som befant seg ute på isen. Klokken 16.25 skriver de imidlertid at mennene er henholdsvis 59 og 69 år gamle.